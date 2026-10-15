Las audiencias dictan un veredicto a 'El Chiringuito' de Pedrerol que sentencia claramente su futuro en la parrilla de Mediaset

Cuatro acertó de pleno con la reorganización de su programación nocturna este miércoles 14 de octubre. Mediaset decidió cancelar el 'Blockbuster', el clásico contenedor cinematográfico del canal, para ofrecer una edición alargada de 'Horizonte' y, a posteriori, un especial de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol.

Y los resultados de audiencia han acreditado esta estrategia. La extensión del programa de Iker Jiménez y Carmen Porter lideró su franja de emisión con un destacado 12,5% de cuota de pantalla, que se tradujo en más de 1,1 millones de espectadores de media. Ganó a 'La Isla de las Tentaciones' de Telecinco en estricta coincidencia, pues el reality de parejas se quedó cinco décimas por debajo con un 12%.

Además, 'Horizonte' se impuso en tres puntos a Antena 3, que perdió fuelle en la noche del miércoles con el mínimo de 'La Mesa' de Cristina Pardo (8,9%); y en cuatro puntos a la oferta de La 1 de RTVE, 'El Túnel' de Jesús Vázquez, que también firmó su peor registro histórico con un escueto 9,3% de share.

Antes, en el access, su banda horaria natural, 'Horizonte' se afianzó como segunda opción del púbico con un buen 10,8% y más de 1,3 millones. Solo se situó por detrás de 'El Hormiguero' de Pablo Motos (12,5% y 1,5 millones). Por tanto, volvió a dar el sorpasso a 'La Revuelta' de David Broncano, que vivió una débil noche (8,8%).

No obstante, el destacado en este caso lo merece 'El Chiringuito', que saltó de Energy a Cuatro de manera excepcional con un especial sobre la Champions tras semanas de parón por culpa de la UEFA Nations League. El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid regresaron al torneo continental frente al Galatasaray, el Roma y el Manchester United respectivamente, y Josep Pedrerol y su nutrido equipo de colaboradores analizaron estas grandes citas futbolísticas desde una ventana mucho más visible.

'El Chiringuito' alcanza su mayor dato desde que inició su nueva etapa en el grupo Mediaset

Por ello, 'El Chiringuito' se alzó con un récord de temporada en audiencias al rozar el 8% de cuota y superar la barrera de los 300 mil seguidores de media en la madrugada. No solo es un máximo en el presente curso, sino también el mayor dato para la tertulia deportiva desde que inició su nueva etapa en el grupo Mediaset.

Y es que estas grandes cifras pulverizan el techo que mantenía hasta ahora, fijado en el 7,5% de cuota y los 293 000 televidentes que cosechó el pasado 9 de septiembre cuando la compañía audiovisual inauguró la estrategia de trasladar el formato de Energy a Cuatro en la noche del miércoles.

Se situó además a 3,7 puntos de su competidor más directo, La Sexta, y acumuló casi 1,5 millones de contactos en sus casi dos horas y media de duración. Por sexos, se elevó a un 10,5% en el público masculino. En cuanto a targets de edad, sobresalió en jóvenes (9,7%). Respecto a los ámbitos, el dato más competitivo lo registró en la Comunidad de Madrid (10,1%).

Con todo, 'El Chiringuito', que se benefició de las buenas herencias recibidas por 'Horizonte' y del enorme tirón de la Champions League, sentenció (para muy bien) su futuro en Mediaset; demostrando que sus rendimientos pueden ser mucho mejores en Cuatro que en Energy. Una cadena residual en la que el espacio comandado por Josep Pedrerol está funcionando a una marcha menor, con cuotas que se mueven entre el 2% y 4% con regularidad.