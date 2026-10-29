Las audiencias dictan su veredicto a RTVE de forma elocuente sobre su retransmisión especial en La 1 este miércoles

La 1 de RTVE se encumbró como la cadena de televisión líder este miércoles 28 de octubre, en un día marcado por la actualidad informativa desde Urda (Toledo), epicentro de la nueva catástrofe ferroviaria que ha golpeado al servicio de alta velocidad de nuestro país. El canal estatal promedió un potente 15,4% de cuota de pantalla y se impuso así a Antena 3 (13,6%), Cuatro (10,3%) y Telecinco (8,7%).

El canal estatal, al servicio del público, interrumpió su programación habitual para informar del minuto a minuto de la tragedia. Para empezar, 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo ofreció una emisión extendida hasta las once de la mañana que se saldó con un formidable 22,4% de share y una media de casi medio millón de telespectadores. A continuación, el avance informativo que hizo de puente con 'Mañaneros 360' creció a un fuerte 23,6%.

La cobertura de la tragedia ferroviaria en @la1_tve lidera la mañana con @LaHoraTVE con un 22.4% y una media de 490.000 espect.



➡️ Más de 2.1 millones de espectadores únicos



➡️ Suma un 2.9% en el Canal 24 Horas



➡️ El especial informativo posterior firma 23.6%#QueVivaLaTele… pic.twitter.com/u04LQDwsxg — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

Posteriormente, tomó el mando Jesús Cintora en 'Mañaneros 360', que se disparó a un 21,6%, una de sus cuotas más altas del año y de la presente temporada televisiva. Porcentaje que se tradujo en más de 800 mil seguidores de media. A lo largo de la retransmisión, más de 3,2 millones de espectadores conectaron en algún momento.

#Mañaneros360, con la cobertura de la tragedia ferroviaria, lidera en la mañana de @la1_tve con un 21.6% de share y una media de 849.000 espectadores



➡️ Más de 3.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/7bVJpefzZZ — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

Acto seguido, el especial informativo que precedió al 'Telediario 1' registró un 19,6% de share y más de 1,6 millones de televidentes. Este espacio albergó la comparecencia de Óscar Puente, el ministro de Transportes, que ascendió a un 21% y casi dos millones. Después, el 'Telediario' regular con Alejandra Herranz mantuvo el ritmo con un 19,4% y 1,9 millones. Se trató de un récord de temporada.

Máximo en el presente curso firmó también la edición extraordinaria de 'Directo al grano' con un enorme 15,8% de cuota y más de 1,2 millones de telespectadores de media. Fue el magacín más competitivo y visto de la franja vespertina en toda la televisión. El programa encabezado por Marta Flich cedió el testigo a otro especial informativo en la segunda parte de la tarde. Capitaneado por Marina Ribel y Javier Gutiérrez, también brilló con un 13,2% y cerca de 1,2 millones.

El especial #DirectoAlGrano por la tragedia ferroviaria lidera en la tarde de @la1_tve al registrar un 15.8% de share y una media de 1.241.000 espectadores



➡️ Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/qE8CW9bz9z — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

Por la noche, el 'Telediario 2' de Pepa Bueno también contó con un respaldo masivo de la audiencia al registrar un excelente 15,4% y casi 2 millones de espectadores. No obstante, hay que decir que, en la particular batalla de los informativos nocturnos, el ganador fue Vicente Vallés con 'Antena 3 Noticias 2', que alcanzó un enorme 18,5% y más de 2,3 millones de fieles. Se convirtió en lo más visto de la jornada en televisión.

Con Vicente Vallés al frente, @A3Noticias lidera la cobertura de la tragedia ferroviaria siendo lo + visto del día en TV con un 18.5% y una media de 2.338.000 espect



➡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el informativo#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tfpMwiq8PR — Dos30' (@Dos30TV) October 29, 2026

Una vez concluida la segunda edición del 'Telediario', la cobertura prosiguió durante toda la noche en la pantalla de La 1. Con Pepa Bueno desde plató y con Xabier Fortes desplazado a la zona cero del siniestro, la retransmisión, que reemplazó a 'La Revuelta' y 'El Túnel' y se prolongó más allá de la medianoche, obtuvo un promedio del 11,1% (1.047.000). Un resultado correcto que, eso sí, le alejó de 'Horizonte' en Cuatro. Y es que el formato de Iker Jiménez y Carmen Porter fue el rey del access y el prime time con un 15,3% y un 16% de cuota respectivamente (récord histórico).