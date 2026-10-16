Las audiencias dictan esta sentencia a 'Horizonte' tras la última polémica que ha afectado al programa de Cuatro

'Horizonte' se caracteriza por rentabilizar, en términos de audiencia, las polémicas que nacen en su plató. Y, esta vez, no ha sido una excepción respecto a lo que ocurrió el miércoles con Eduardo Inda, uno de los colaboradores de cabecera del formato que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter en las noches de Cuatro.

El periodista, en riguroso directo, suplicó al PP que no se metiera en el charco de las pensiones tras las controvertidas declaraciones de Ester Muñoz, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Inda vino a decir que ocultaran sus planes respecto a este sensible asunto hasta que pasaran las elecciones.

"En España hay 10,5 millones de pensionistas que votan todos y, claro, si tú das a entender que hay que retocar el sistema de pensiones la gente ya va con miedo y con cabreo a las urnas. Que se callen con las pensiones en el PP. Que hablen el 30 de noviembre, el 1 de diciembre o el 10 de enero cuando ya estén formando gobierno pero antes, por favor, que estén callados", soltó sin rubor Eduardo Inda.

Estas manifestaciones desataron un revuelo monumental, con reacciones del propio presidente Pedro Sánchez, de la cuenta oficial del PSOE o de ministros como Óscar Puente. El clamor fue mayúsculo porque, insólitamente, se estaba trasladando la idea de no ser honesto con el electorado hasta que se produzca la convocatoria electoral, con los votos ya emitidos.

Pues bien, con esta gran polémica de fondo llegó 'Horizonte' a su emisión del jueves, la noche larga del formato. Iker Jiménez no dudó en abordarla junto con Inda, presente en el plató nuevamente. Fue uno de los señuelos del programa junto con los diversos contenidos que se trataron a lo largo de la velada: la situación en Ceuta, los disturbios en Pamplona por el agitador ultra Vito Quiles o la última hora sobre la acampada de Sol, entre otros.

Y las audiencias respondieron con rotundidad. Iker Jiménez, Carmen Porter y su equipo de tertulianos fueron líderes de su franja con un gran 13,8% de cuota de pantalla y casi un millón de telespectadores en el tramo principal. Se trató de un récord de temporada en jueves y de la segunda mejor cuota del año en su día natural.

Superó con holgura a todas las ofertas. En estricta coincidencia, de 23:12 a 01:00 horas, 'Horizonte' firmó ese 13,8% mientras 'El perro andaluz' se quedó en un 11,9% en La 1 de TVE y 'Supervivientes All Stars' en un 11,6% en Telecinco. La distancia fue mayor (+3 puntos) respecto a Antena 3 (10,8%) y, ante todo, sobre La Sexta (2,9%), su rival más directo, al que se impuso en casi once puntos porcentuales. Una brecha abismal.

Antes, en access prime time, 'Horizonte' reafirmó su consolidación como segunda opción al obtener un reseñable 11,4% de share y más de 1,3 millones de fieles. Nuevamente adelantó a 'La Revuelta' de David Broncano (10,8%) y, especialmente, al express de 'Supervivientes' (7,6%). Tan solo se colocó por detrás de 'El Hormiguero', que vivió una de sus noches más competitivas de las últimas semanas gracias a la visita de Vicente Vallés (15,3% y casi 1,8 millones).