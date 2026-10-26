La Sexta anuncia una entrevista a Pedro Sánchez en horario de máxima audiencia esta semana desde un lugar simbólico

Tras su exitosa visita a 'La Revuelta', Pedro Sánchez continuará su tour televisivo en plena precampaña electoral, y lo hará concediendo una entrevista a Gonzo en 'Salvados'. Así lo ha anunciado el propio programa de laSexta a través de sus redes sociales, donde ha recordado que hace exactamente 10 años que el líder de los socialistas se sentaba frente a Jordi Évole.

En la promo podemos ver la imagen de la misma cafetería HD, en el madrileño barrio de Chamberí, donde se reunieron por primera vez el actual presentador de 'Lo de Évole' y el por entonces exsecretario general del PSOE. "Madrid, 30 de octubre de 2016", se lee en el vídeo promocional, al que segundos después añaden: "10 años después vuelve". "Pedro Sánchez en 'Salvados' el próximo domingo", finaliza, anunciando así la fecha del encuentro.

Por lo tanto, será el domingo 1 de noviembre cuando 'Salvados' emita la entrevista de Gonzo al ahora presidente del Gobierno. Esta será la tercera visita de Pedro Sánchez al formato de Producciones del Barrio: la primera fue aquel 2016, poco después de que dimitiera como Secretario General del PSOE para después regresar con más fuerza que nunca. La segunda vez fue en 2023, con motivo de la campaña electoral para los comicios de ese año, y ahora volverá a repetir la jugada.

El próximo domingo, volvemos donde empezó todo.



Domingo 1 Nov (21.30h) Gonzo entrevista a Pedro Sánchez en Salvados. pic.twitter.com/WUMVMaEXxx — Salvados (@salvadostv) October 25, 2026

La reacción de Jordi Évole al regreso de Pedro Sánchez a 'Salvados'

Entre las múltiples reacciones que ha recibido el anuncio de esta entrevista, se encuentra la de Jordi Évole, que ha recordado aquel encuentro de hace una década: "10 años de su 1ª entrevista tras dimitir como Secretario General del PSOE y dejar el acta de diputado, Pedro Sánchez vuelve al bar donde arrancó su 1ª remontada. Próximo domingo, en 'Salvados', ese programa que sobrevive a sus presentadores", ha escrito el catalán en su cuenta de X.

10 años después de su 1ª entrevista tras dimitir como Sec General del @PSOE y dejar el acta de diputado,

Pedro @sanchezcastejon vuelve al bar

dónde arrancó su 1ª remontada.

Próximo domingo, en @salvadostv, ese programa que sobrevive a sus presentadores. pic.twitter.com/RFJUBgvSdx — Jordi Évole (@jordievole) October 25, 2026

La entrevista de Pedro Sánchez a Jordi Évole en 2016 se produjo en uno de los puntos más bajos de su carrera política. Acababa de dimitir como Secretario General del Partido Socialista, había renunciado a su escaño y el partido estaba dirigido por una gestora. Tras aquella charla con el catalán en 'Salvados', comenzó su remontada, una remontada que espera que se produzca también ahora, con casi todas las encuestas en contra y dando la victoria en las elecciones del 29N al PP, que podría pactar con Vox de conseguir ambos partidos mayoría absoluta.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, cuando todas las encuestas daban como ganador a Bolsonaro, también ha supuesto un aliciente para el presidente del Gobierno español. Tras felicitar al brasileño, Sánchez está seguro de que esa remontada se producirá también el próximo 29 de noviembre. "Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar", ha escrito el socialista en su cuenta de X.