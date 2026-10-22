La Sexta anuncia su programa de 'Equipo de investigación' más ambicioso de la historia para desentrañar la muerte de Maradona

'Equipo de investigación' da un paso más allá y por primera vez en su historia emitirá este viernes un programa íntegramente internacional y grabado fuera de nuestras fronteras. El espacio presentado por Glòria Serra tiene preparado para 23 de octubre un true crime que dará mucho que hablar.

En plena recta final del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en Argentina, La Sexta estrena este viernes a las 22:30 horas un nuevo programa de 'Equipo de investigación', que reconstruye los últimos 14 días en la vida del futbolista e icono argentino.

Para este programa, 'Equipo de investigación' ha conseguido entrevistar a las hijas del futbolista y a varios de los profesionales investigados por su muerte. También recupera conversaciones privadas sobre las decisiones médicas y confronta los registros de enfermería con las declaraciones judiciales sobre sus últimas horas.

¿Por qué Maradona abandonó una clínica para recuperarse en una habitación improvisada junto a una cocina? ¿Qué advertencias recibieron los médicos sobre su deterioro? ¿Qué ocurrió realmente durante sus últimas horas? A estas preguntas y otras tantas tratará de responder 'Equipo de investigación' en su reportaje.

'Maradona: sus últimos 14 días' se verá las caras este viernes contra el estreno de '¡Cuánta guerra!' en La 1, el cine de La 2, otra gala de Audiciones a ciegas de 'La Voz', 'El Blockbuster' de Cuatro así como 'De Viernes' en Telecinco, que contará con una entrevista exclusiva a Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho.

💥 #EquipoMaradona hace HISTORIA 💥



🎙 Entrevistas EXCLUSIVAS.

🌎 1º reportaje ÍNTEGRAMENTE internacional.

📺 Emisión ESPECIAL en @antena3int | 🇲🇽 19:30 🇨🇴 20:30 🇻🇪 21:30 🇦🇷 22:30 🇺🇸 PT 18:30 ET 21:30



ESTRENO ‘MARADONA: SUS ÚLTIMOS 14 DÍAS’ | VIERNES 22:30 en @laSextaTV pic.twitter.com/7O0dyokt2Q — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) October 19, 2026

'Equipo de investigación' entrevista por primera vez a las hijas de Maradona

'Equipo de Investigación' viaja a Argentina para reconstruir, casi hora a hora, qué ocurrió durante los últimos catorce días de Diego Armando Maradona, desde su salida de la clínica hasta su muerte en una casa de Tigre.

Jana y Giannina Maradona relatan las decisiones que rodearon la salida de su padre de la clínica y las dificultades que encontraron para visitarlo. Jana relata cómo conoció las conversaciones privadas entre Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, y Maximiliano Pomargo, su secretario, sobre la decisión de trasladarlo a una vivienda.

El programa entrevista también a Verónica Ojeda, expareja de Maradona, y a varios de los profesionales investigados por su muerte, que responden a las preguntas sobre la atención que recibió.

Uno de los momentos centrales de la investigación es la reconstrucción de la última noche de Maradona. El programa confronta los testimonios de los enfermeros con los informes forenses y la declaración judicial de una enfermera que reconoció haber anotado actuaciones que no había realizado aquella mañana.

Los audios privados muestran además las advertencias sobre el deterioro físico del futbolista y las respuestas que recibieron quienes alertaron de su estado. El reportaje examina también el juicio que tuvo que repetirse tras la anulación del primer proceso y la batalla judicial por los derechos de explotación de la marca Maradona.