La serie sobre el caso Daniel Sancho en Netflix, salpicada por la polémica tras airearse posibles trabas en su grabación

La futura miniserie que Netflix se encuentra preparando sobre el caso Daniel Sancho ha vuelto a poner al hijo de Rodolfo Sancho en el foco de la conversación más de tres años después del crimen. Y ante los distintos rumores que han circulado sobre esta producción, que tendrá a Martiño Rivas como protagonista, su productor Ramón Campos ha aclarado la conexión entre este proyecto y la familia del condenado.

En unas declaraciones para El Confidencial, el productor del nuevo título de la plataforma de streaming ha aclarado que el proyecto cuenta con el visto bueno de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que fue asesinado por el chef en Tailandia. A su vez, ha explicado que, pese a contar también con luz verde por parte del despacho de abogados que representó a la víctima, no han tenido ningún tipo de contacto con la familia de Sancho.

'La tarde se mueve' destapa en Telecinco los intentos de la familia de Daniel Sancho por paralizar la miniserie de Netflix sobre su caso

Así, Ramón Campos ha explicado que ningún miembro de la familia de Daniel Sancho tiene vinculación con la miniserie ni participará de ninguna manera en su desarrollo. Producida por Bambú Producciones, el título seguirá una línea propia del true crime, campo en el que el productor cuenta con una dilatada experiencia, con títulos como 'Fariña', 'El caso Asunta' o 'El crimen de Pazos' en su portfolio.

Martiño Rivas protagonizará la miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/1tBGX91JBQ — Netflix España (@NetflixES) October 9, 2026

Y al parecer, según ha adelantado 'La tarde se mueve' este miércoles en exclusiva en Telecinco, este nuevo proyecto habría reavivado las tensiones entre la familia del condenado a cadena perpetua y los familiares de Edwin Arrieta. El magacín conducido por Ion Aramendi ha conectado en directo con el periodista Joaquín Campos, autor del libro 'Muerte en Tailandia', que precisamente analiza las claves del mediático crimen, para preguntarle por la guerra familiar tras el anuncio de la miniserie.

Joaquín Campos en 'La tarde se mueve'

Así, el periodista ha explicado que la negativa de la familia de Daniel Sancho no sería suficiente para paralizar esta producción. "No solamente es posible, sino que lo importante es que tenga la aprobación de la persona que fue torturada, asesinada y descuartizada, con la que no contaron en esa primera docuserie que HBO Max hace dos años exhibió de prisa y corriendo", ha comenzado señalando.

"Ahora tenemos además otro arma importante para justificar esta serie, algo esencial, tenemos dos sentencias que confirman el asesinato y descuartizamiento con premeditación de Daniel Sancho. O sea, ya no estamos basándonos en hipótesis, sino en realidades absolutas", ha apuntado el periodista, que viajó al lugar de los lugares de los hechos en Tailandia además de acudir a las inmediaciones de la prisión donde cumple condena el chef para documentarse.

En ese sentido, el periodista ha reivindicado la necesidad de esta pieza audiovisual para hacer justicia a la realidad del crimen respaldada por la justicia más allá del único documental lanzado sobre el caso. "Y confiamos, creemos que esa serie tendrá mucho más sentido que la que el padre era prácticamente el supervisor, en donde se impuso una teoría que fue falsa a la hora de un juicio donde se ha sentenciado a Daniel Sancho a una cadena perpetua", ha sentenciado.

Sobre si la familia del condenado está poniendo o no trabas a la grabación de la miniserie, el invitado ha lanzado su teoría."Sí, son rumores. Estamos confirmándolos, pero tendría todo el sentido, ¿No?", ha señalado. "Es la primera vez que hay un producto audiovisual donde ellos no pueden tomar partido y saben perfectamente que esto pues cambiaría toda la partida que están utilizando desde hace tres años", ha apuntado.

"Una defensa que quiere siempre incidir en que fue un intento de violación, en que Daniel se defendía, y ha quedado bastante claro en los juicios en Tailandia que no ha sido así", recordaba el invitado sobre la versión en la que la familia de Daniel Sancho se ha escudado durante estos años tras su condena. Sobre si el hijo del actor tiene conocimiento de este proyecto, el periodista se ha pronunciado con mayor cautela.

"Esto ya es pura especulación. Lo que sí sabemos es que la única persona en español que habla con Daniel es su padre y lo que le diga Rodolfo Sancho a su hijo, es algo que no conocemos, pero ya sí se ha confirmado que él no tiene toda la información de todo lo que ha ocurrido en estos últimos tres años. Por lo tanto a lo mejor no tiene siquiera la información sobre esta serie, quién sabe", ha terminado apuntando en Telecinco.