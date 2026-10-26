La Séptima también pesca en Mediaset y consuma un robo a la productora de Ana Rosa Quintana a días de su estreno

Si hace unas semanas era Giovanna González quién se despedía de 'Vamos a ver' para iniciar una nueva etapa en TVE; ahora ha sido otro rostro reconocido de la productora de Ana Rosa Quintana el que pone punto y final a su trabajo en 'El programa de Ana Rosa' y se despide de Mediaset tras ocho años formando parte de diferentes espacios.

Así, el periodista Juan Luis Tena, que actualmente se encargaba de conducir la sección 'Express' con vídeos virales en 'El programa de Ana Rosa', ha utilizado sus redes sociales para despedirse y anunciar su marcha de la productora de Quintana y de Mediaset antes de iniciar una nueva etapa profesional.

"Hoy toca decir adiós. Termino una etapa maravillosa y muy feliz de ocho años y medio en Unicorn Content. Gracias infinitas por la oportunidad y la confianza a la directiva de la compañía", empieza diciendo. "De ellos casi siete años al frente del 'Express' en tres de sus grandes formatos, 'Ya Es Mediodía', 'La Mirada Crítica' y 'El Programa de Ana Rosa'", añade haciendo un repaso a los tres formatos en los que ha trabajado como presentador de su propia sección.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros el cariño y el apoyo, una de las grandes riquezas de la productora es el enorme talento de todos sus profesionales. Os voy a echar mucho de menos a todos", prosigue confesando poniendo en valor todo lo que hacen en Unicorn Content cada día.

Pero además, Juan Luis Tena comunica su salida de Mediaset pues también deja la cadena después de muchos años en los que también ha tenido la oportunidad de conducir espacios digitales. "Aprovecho también la oportunidad para despedirme de Mediaset. Esta ha sido mi casa durante muchos años, aquí he hecho de todo y quiero destacar la gran oportunidad que me vino del Área de Desarrollo de Negocio para presentar, actualmente, un proyecto pequeño pero grande también que me hizo crecer mucho", recalca.

"Por último gracias siempre a Publiespaña por contar conmigo. Ahora toca empezar un nuevo camino en un nuevo proyecto de televisión muy interesante en el que voy a seguir creciendo como profesional y como persona. Nos volveremos a ver dentro de pocos días", concluye, dejando claro que reaparecerá ante la pantalla próximamente en su nuevo proyecto.

Pues bien, según ha avanzado El Confi TV, Juan Luis Tena ha dicho adiós verdaderamente al universo Mediaset para incorporarse al elenco de trabajadores de La Séptima, el nuevo canal de la TDT que echará a andar el próximo 5 de noviembre. Así, José Miguel Contreras y Javier Ruiz, impulsor y director de la cadena, consuman un robo a Telecinco y a la productora de Ana Rosa.

La trayectoria de Juan Luis Tena en televisión

Juan Luis Tena en 'El programa de Ana Rosa'

Natural de Extremadura, el periodista Juan Luis Tena se licenció en Ciencias de la Información en 1997 en la Universidad Complutense de Madrid. Además, cursó estudios en la Escuela Luisa Ezquerra entre 2012 y 2013 y un Máster en Gestión y Creación de Contenidos Audiovisuales impartido por la Universidad Europea en colaboración con Mediaset España.

Su trayectoria profesional comenzó en septiembre de 2005 como redactor y reportero de 'Informativos Telecinco' en la sección de Andalucía. En 2007 dio el salto a TVE como reportero de los programas 'Por la mañana' y 'Esta mañana'. En 2008 abandonó la televisión nacional y fichó por Canal Extremadura donde fue presentador y guionista de 'El día es nuestro' y 'Hoy en día'.

En 2012 cambió la televisión por la radio y se incorporó a ABC Punto Radio como colaborador de 'Protagonistas', el espacio de Luis del Olmo en la sección de televisión. Ese mismo año se incorporó como reportero a 'Espejo Público' durante el verano. Después regresó a 'Informativos Telecinco' donde se mantuvo durante siete meses y posteriormente a 'Las mañanas de Cuatro'.

En 2014 regresó al equipo de 'Espejo Público' durante el verano. Meses después regreso a Mediaset como reportero de investigación en 'Un tiempo nuevo' y después regresó a 'Las mañanas de Cuatro' donde se mantuvo entre 2015 y 2018. Desde ese año fichó por Unicorn Content donde se ha mantenido hasta hoy como presentador de la sección 'Express' primero en 'Ya es mediodía', más adelante en 'La mirada crítica' y actualmente en 'El programa de Ana Rosa'.