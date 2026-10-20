La Séptima emite un importante aviso para poder ver sus programas en televisión sin problemas a partir del 5 de noviembre

La cuenta atrás para el inicio de las emisiones de La Séptima ha comenzado. El próximo 5 de noviembre viviremos todo un acontecimiento dentro de la industria televisiva con el nacimiento del nuevo canal de la TDT. Dirigido por el periodista Javier Ruiz e impulsado por el productor y empresario José Miguel Contreras, este proyecto aterrizará en el televisor en plena precampaña electoral. Un contexto muy propicio para su crecimiento y desarrollo.

Y ante el inminente lanzamiento, para el que faltan apenas dieciséis días, los responsables de promoción y marketing de la cadena han emitido una promo a través de los perfiles oficiales en la que advierten a los espectadores de lo que hay que hacer obligatoriamente a partir del jueves 5 de noviembre para aparecer de forma adecuada en la parrilla de canales de televisión.

El spot es bastante singular y provocador, incluyendo imágenes de animales apareándose. "Las etapas del ciclo vital de un ser vivo son nacer, crecer, reproducirse y morir. Por aquí ya hemos nacido muriendo un poco (de estrés)", reconoce la voz en off de la pieza, pues levantar un canal de televisión desde cero es un reto colosal y su construcción está forzando a jornadas de trabajo maratonianas a nivel de logística y promoción.

"Lo que no nos esperábamos era crecer tan pronto ni que la gente nos preguntase tan rápido por cómo reproducirnos", se añade en el anuncio ante los múltiples mensajes recibidos en las últimas semanas con preguntas de estilo "dónde se ve" o "cómo ver".

"Va a ser sencillo lo de reproducirnos", tranquilizan desde La Séptima. Eso sí, se avisa de que la misión para el espectador será doble. Por un lado, resintonizar el televisor, tarea imprescindible para encontrar también otros canales ya veteranos que cambiarán de multiplex. Por otro, y una vez cumplido este fundamental paso, buscarla y ubicarla en el siete de tu mando. Y listo. Así podrá estar en todas las pantallas a partir del 5 de noviembre.

A partir del 5 de noviembre apareceremos en tu televisión. Tu misión será doble: buscarnos entre los canales y colocarnos en el SIETE. pic.twitter.com/YDqBvLkFtw — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 20, 2026

Con una parrilla centrada en la actualidad y el análisis y con el directo como principal baza, La Séptima albergará un equipo de presentadores liderado por el propio Javier Ruiz junto a otros ocho nombres de calado dentro del panorama mediático: Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Noor Ben Yessef y Verónica Sanz, que ha abandonado Atresmedia después de siete años vinculada a La Sexta.

Además, la nueva emisora de la TDT ya ha avanzado también la identidad de algunos de los colaboradores que integrarán las tertulias y secciones de las ofertas que compondrán su programación. Hablamos de Euprepio Padula, Ana Pardo de Vera, Marta Nebot, Hugo Pereira y Chema Garrido, tertulianos habituales de RTVE. Como novedad, a ellos se sumarán tres caras frescas como la actriz, escritora y creadora de contenido Albanta San Román, la periodista y publicista Elena Reiné y la influencer Lucía de la Riva.

Sin pasar por alto los humoristas que formarán parte de 'La comedia nacional', el formato de humor en el que se abordará la actualidad desde un tono satírico. Conducido por Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, contará con las colaboraciones de Ignatius Farray ('La Resistencia'), Mariang Maturana ('La pija y la quinqui') o Marina Lobo ('Malas Lenguas').

Respecto a cómo se distribuirán las franjas de emisión, La Séptima adelantaba hace unos días cuál será el horario de emisión del programa de Javier Ruiz, la punta de lanza de este proyecto televisivo. El popular periodista valenciano dará el gran salto al prime time, el tramo de máxima audiencia, y dejará la mañana en manos de Verónica Sanz. Por otro lado, Sarah Santaolalla irá a las tardes y Héctor de Miguel, Luján Argüelles o Alba Carrillo al fin de semana con horarios pendientes de concretar.









