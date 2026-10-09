La Séptima, el nuevo canal de la TDT, emite un comunicado con su propuesta de debates electorales para el 29 de noviembre

'La Séptima' arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, a escasos días de que la ciudadanía vuelva a encontrarse con las urnas para decidir el futuro del país. Es por eso que el nuevo canal de TDT se ha postulado para acoger debates electorales televisados como el resto de las grandes cadenas. De esta forma, suman nuevas propuestas para las principales formaciones que se alinean con los formatos ya planteados por Antena 3 o Telecinco.

Si bien la actualidad política ya es uno de los temas estrella en la mayor parte de las parrillas televisivas actualmente, la información sobre los partidos políticos, sus propuestas y el diálogo entre los distintos candidatos a la presidencia cogerá aún más peso durante el próximo mes y medio antes del 29 de noviembre. Es por eso que, mientras ultiman los detalles para su estreno, el nuevo proyecto ideado por José Miguel Contreras ha hecho oficial su plan.

La Séptima abre sus puertas a las principales fuerzas políticas para acoger debates electorales

"¿Vamos a ser los únicos sin debate?", ha publicado La Séptima en sus redes reclamando un hueco en el despliegue televisivo que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez van a iniciar de cara a las próximas semanas para trasladar sus propuestas a través de las principales cadenas. Así, este nuevo canal ha propuesto varias opciones de cara al inicio de sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

¿Vamos a ser los únicos sin debate? pic.twitter.com/DtIuOPghN0 — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 9, 2026

Por un lado, la cadena ofrece la realización de debates 'cara a cara' entre los candidatos, además de encuentros sectoriales en materias de interés como política exterior, economía y otros bloques. De esta forma, la cúpula del nuevo canal espera que este ofrecimiento "sea considerado" por las fuerzas políticas que se juegan la presidencia en la próxima cita en las urnas.

A su vez, La Séptima ha insistido en que, para el día de su lanzamiento en abierto, su señal "estará disponible para todas las televisiones públicas y privadas", garantizando una cobertura adecuada para encuentros de interés como este tipo de debates. "Se hace en condiciones de pool o señal abierta y gratuita", han aclarado de cara a los partidos que escojan el canal como escaparate de su propuesta.

"Nuestro objetivo es evitar que debates de evidente interés nacional se conviertan en señales exclusivas de grupos mediáticos, con el objetivo de alcanzar a toda la ciudadanía", han explicado en la nota informativa sobre su preocupación de que, como nuevo canal, queden en los márgenes de otras casas televisivas más establecidas que ya han trasladado sus formatos pensados para esta campaña.

Feijóo acepta los debates de Mediaset y Atresmedia y rechaza el de RTVE aunque el PP si acudirá al de portavoces

Por un lado, Atresmedia ha propuesto un debate a cuatro con los principales candidatos fechado para el miércoles 18 de noviembre, además de un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se perfilan como los partidos que más apoyo acumulan de acuerdo con las primeras encuestas, con el Partido Popular a la cabeza.

En el caso de Mediaset, tan solo ha propuesto un cara a cara entre el líder del PSOE y el del PP en un especial conducido por Carlos Franganillo y Alba Lago. Por su parte, RTVE apuesta también por un cara a cara el 17 de noviembre, un encuentro con ocho portavoces que tendría lugar el 23 de noviembre y un debate a cuatro programado para el próximo 26 de noviembre, dos días antes de las elecciones.

Ante estas invitaciones, el Partido Popular ha aceptado la invitación de Mediaset para el cara a cara con Sánchez dando el visto bueno a la fecha del 16 de noviembre, primer lunes de la campaña electoral. A su vez, Alberto Núñez Feijóo también ha expresado su intención de acudir al debate propuesto por Atresmedia. Su única petición ha sido que el encuentro a cuatro se celebre "lo más cerca posible del día de las votaciones".

Lo que si descarta el líder del PP es acudir a algunos de los debates propuestos por RTVE. No obstante, el PP si ha mostrado su interés en acudir al debate a ocho con los portavoces parlamentarios de las principales fuerzas políticas. Además, Núñez Feijóo ha dejado entrever que si acudirá a alguna entrevista en la cadena pública con la condición de que sea en un programa de "producción propia".

El PSOE, por su parte, se ha mostrado conforme con todos encuentros propuestos por las principales cadenas. "Reiteramos nuestro compromiso firme con el debate público, la transparencia y la confrontación democrática de ideas. El PSOE estará en todos los debates electorales. Son un ejercicio fundamental de nuestra democracia y una oportunidad para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de las distintas fuerzas políticas", han expresado. Eso sí, han aprovechado para recordar tanto a Feijóo como al PP que no deben ser ellos quienes los organicen sino las cadenas como ellas deseen.