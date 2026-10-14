La Séptima anuncia cuál será el horario de emisión del programa de Javier Ruiz, que deja la mañana en manos de Verónica Sanz

El adelanto electoral al 29 de noviembre ha provocado algunos cambios en los planes que tenía La Séptima, la nueva cadena de TDT que llegará el 5 de noviembre en plena campaña electoral. Así, Javier Ruiz ha decidido dar un giro a sus planes y encargarse del prime time del nuevo canal.

Cabe recordar que en un principio, Javier Ruiz, que también es el director editorial de la cadena, anunció que él se encargaría de conducir el programa de las mañanas en La Séptima siguiendo así el éxito que ha tenido durante este último año y medio al frente de 'Mañaneros 360' en RTVE.

Pero con el adelanto electoral, Javier Ruiz ha optado por cambiar las mañanas por el prime time. Así lo ha confirmado este miércoles la nueva cadena en sus redes sociales con una divertida promo en la que varios compañeros le reconocen al presentador que está "en su prime".

"Javier, qué bien te veo estás en tu prime", le dice una trabajadora de La Séptima. "Ey Javier, que empezamos el 5 de noviembre. Menos mal que estás en tu prime tío", le insiste Óscar Rodríguez, otro de los periodistas que forman parte del equipo directivo de los programas de la nueva cadena de TDT tras haber sido codirector de 'Más vale tarde' en La Sexta, subdirector de 'Todo es mentira' en Cuatro y de 'Mañaneros 360' en TVE.

Verónica Sanz, la sustituta de Javier Ruiz en las mañanas de La Séptima

"Oye, Javier no sé que has hecho pero te veo en tu prime", le vuelve a decir Loreto, otra trabajadora de la nueva cadena. "Otra con el prime...", reacciona el propio Javier Ruiz. "Oye, Vero está todo el mundo diciéndome que estoy en mi prime", le avisa el presentador a Verónica Sanz. "En tu prime no sé, pero al prime time te vas seguro", le responde su compañera.

Es justo después cuando la propia Verónica Sanz confirma que será ella quién se haga cargo de las mañanas de La Séptima mientras Javier Ruiz se encargue de conducir el prime time. "Pero tú no te preocupes por nada. Disfruta de las noches, que de las mañanas me encargo yo", termina diciéndole la presentadora que cambia así las noches de los sábados en 'Sábado Clave' y 'La Sexta Xplica' por las mañanas de la nueva cadena de TDT.