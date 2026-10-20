La Séptima anuncia cómo quedará su programación: Las franjas de emisión de Verónica Sanz, Javier Ruiz, Sarah Santaolalla y el resto de presentadores

Faltan solo 16 días para que La Séptima llegue a la TDT y progresivamente vamos conociendo nuevos detalles sobre los diferentes programas que articularán la programación de la cadena impulsada por José Miguel Contreras. Tras la confirmación de que Javier Ruiz se hará cargo finalmente del prime time ante el adelanto electoral, el canal anuncia ahora el título del programa matinal que conducirá Verónica Sanz.

Cabe recordar que en un principio la intención era que Javier Ruiz liderara el programa matinal para competir así contra 'Mañaneros 360' de Jesús Cintora en TVE, así como con 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras en La Sexta y 'En boca de todos' con Nacho Abad en Cuatro; además de 'Espejo Público' y las mañanas de Telecinco con los diferentes espacios producidos por Ana Rosa Quintana.

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Sin embargo, el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre ha provocado que La Séptima cambie sus planes iniciales. Así, ahora será Verónica Sanz quién regrese a las mañanas. Una franja que conoce a la perfección pues fue presentadora sustituta de 'Las mañanas de Cuatro' en sus diferentes etapas, con Jesús Cintora y Javier Ruiz como presentadores titulares. Además, en La Sexta también colaboraba de forma asidua en 'Al rojo vivo'.

Este martes, La Séptima ha dado más detalles del programa que conducirá Verónica Sanz a través de sus redes sociales. "Dijimos que veníamos a poner la tele patas arriba y en La Séptima comenzamos con nosotros mismos. Javier Ruiz se va a las noches, y yo que había jurado no volver a madrugar me quedo con el despertador", empieza diciendo la presentadora sobre este cambio. "El programa se llamará El Pulso porque la actualidad tiene su propio ritmo. A veces se acelera, puede cambiar en un instante y lo que queremos hacer es tomarla el pulso", añade al respecto.

"Con El Pulso empieza el directo en La Séptima. Arrancamos y no paramos. El resto de programas tomarán el relevo para contar la actualidad durante todo el día. Pisaremos la calle. Nuestro batallón de reporteros estará donde estén las noticias. Y las noticias serán más que un titular. No solo vamos a contar la actualidad, también la vamos a explicar. Y para tomarle bien el pulso a la actualidad nos rodearemos de los mejores analistas. Nos vemos el 5 de noviembre por las mañanas en La Séptima", termina advirtiendo la presentadora.

Verónica Sanz tomará El Pulso a las mañanas en LA SÉPTIMA. pic.twitter.com/LE9vwdSAkA — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 20, 2026

Sarah Santaolalla, Rocío Delgado y Noor Ben Yessef, el trío de la sobremesa y las tardes de La Séptima

Como decimos, 'El Pulso' de Verónica Sanz será el encargado de abrir la programación en directo de La Séptima desde primera hora de la mañana. Previamente se espera que haya una reposición de 'Última hora', el espacio que conducirá Javier Ruiz en el prime time diario de la nueva cadena de la TDT.

El resto de la programación diaria estará en manos de tres mujeres. Por un lado, Sarah Santaolalla, que tras convertirse en la tertuliana estrella de TVE con programas como 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' y su paso previo por Mediaset, debutará ahora como presentadora de un espacio que se emitirá en la sobremesa. Tras ella, tomará el relevo Rocío Delgado con un formato cuyo título es 'Sobre la mesa' y para cerrar la tarde Noor Ben Yessef se hará cargo de 'La diana' según avanza El Independiente.

Los fines de semana estarán a cargo de Luján Argüelles, que conducirá un magacín en la mañana de los sábados y domingos y posteriormente Héctor de Miguel, Quequé con 'La comedia nacional', un espacio de sátira política destinado a emitirse en la sobremesa recuperando el espíritu del primigenio 'Caiga quien caiga' con El Gran Wyoming que se ofrecía también en esa franja.

Después llegará el turno de 'Fuera de control', el programa que capitanearán Alba Carrillo y Marta Márquez, que tendrá que competir contra 'Cosas nuestras' en La 1, 'Fiesta' en Telecinco y 'La Roca' en La Sexta. Para el prime time del fin de semana, parece que finalmente La Séptima apostará por cine y se estudia la producción de un formato al más puro estilo de 'La clave' de José Luis Balbín.