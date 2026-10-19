La Séptima adelanta a su equipo de colaboradores, con fichajes que proceden de 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y 'La Pija y la Quinqui'

Quedan solo tres semanas para que La Séptima llegue a la TDT. Y poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre la nueva cadena que se incorporará a nuestra televisión. Tras confirmarse que Javier Ruiz finalmente se hará cargo del prime time ante el adelanto de las elecciones y que será Verónica Sanz quien conduzca las mañanas, ahora el canal ha dado a conocer algunos de los colaboradores que participarán en sus diferentes programas.

Tras confirmar hace unas semanas la lista de reporteros que formarán parte de La Séptima con numerosos fichajes de 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' o 'La Sexta Noticias', ahora la nueva cadena generalista de la TDT ha revelado la identidad de los colaboradores que formarán parte de algunos de los programas estrella del canal.

Ha sido Pablo Collantes, uno de los reporteros de La Séptima, quién se ha encargado encarga de hablar con los primeros colaboradores que participarán en La Séptima. El periodista se trasladó el pasado jueves a la presentación que realizó la cadena en el Ateneo de Madrid y a la que acudieron algunos de esos rostros que también formarán parte de las caras que aparecerán en el canal a partir del 5 de noviembre.

Como era de esperar, muchos de sus colaboradores son también conocidos por ser tertulianos habituales de programas de TVE como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. Es el caso de Euprepio Padula, Ana Pardo de Vera, Marta Nebot, Hugo Pereira y Chema Garrido. A ellos hay que sumar tres caras como la actriz, escritora y creadora de contenido Albanta San Román, la periodista y publicista Elena Reiné y la influencer Lucía de la Riva.

Asimismo, los colaboradores se pronuncian sobre lo que esperan que sea La Séptima y su programación. "Lo que espero es que sea un proyecto super rompedor, novedoso", confiesa Elena Reinés. "Espero optimismo, rigor, buena información, un medio que nos ilusione a todos", añade por su parte Albanta San Román. "Lo primero que seamos una gran familia, lo vamos a dar todo", recalca Hugo Pereira.

"Espero cercanía, que en las otras cadenas no lo hay", apostilla Lucía de la Riva. "Espero debates constructivos, pluralidad y mucho periodismo", sentencia por su lado Marta Nebot. "Espero democracia porque el periodismo es democracia", defiende Ana Pardo de Vera. "Espero que sea una televisión que pregunte lo que otros no se atreven", asevera Chema Garrido. "Que la tele vuelva a ser el escaparate de buena gente, no tener gente que lleve odio a ningún hijo de...", termina diciendo Euprepio Padula.

Asimismo, Hugo Pereira insiste en que es una cadena "con una programación de lujo y que para saber lo que está pasando estará La Séptima". "Necesitamos democracia, necesitamos periodismo y en La Séptima vamos a tenerlo todo", incide Ana Pardo de Vera.

Me hace mucha ilusión que podáis ir conociendo a algunos de nuestros colaboradores. pic.twitter.com/1gnumCf1zk — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 19, 2026

A todos estos nombres hay que sumar también los de los humoristas que formarán parte de 'La comedia nacional', el programa de humor que conducirá Héctor de Miguel, Quequé. Así, en dicho espacio colaborarán Ignatius Farray ('La Resistencia'), Mariang Maturana ('La pija y la quinqui') y Marina Lobo ('Malas Lenguas').