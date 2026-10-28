La Séptima aclara el horario definitivo y los días de emisión del programa de Javier Ruiz en su programación

Ya sí que sí ha empezado la cuenta atrás para el arranque de La Séptima. Será el próximo jueves 5 de noviembre cuando den comienzo las emisiones del nuevo canal de la TDT y su director de contenidos, Javier Ruiz, ya ha dado a conocer el horario y el nombre del programa que conducirá, así como algunos detalles del mismo.

'La Última Hora' será el título de este espacio de actualidad que se emitirá de domingo a viernes desde las 21:00 horas de la noche hasta las 01:00 horas de la madrugada. Es decir, un total de cuatro horas de emisión. En un vídeo compartido en las redes sociales de la cadena, Javier Ruiz ironiza sobre este horario que le han asignado.

"El café, a partir de ahora, descafeinado o no, porque yo me voy de la mañana al prime time, pero va a ser un prime time largo, que llega casi hasta la una de la madrugada", explica el presentador, antes de dejar claro que "en ‘La Última Hora' manda la última hora". Como no podía ser de otra manera, durante las primeras semanas el espacio estará centrado en la campaña electoral que arrancará el próximo 13 de noviembre de cara a los comicios generales del 29N.

En el vídeo, Javier Ruiz también detalla en qué va a consistir el programa y qué no tendrá cabida de ninguna de las maneras: "Lo último va primero, pero después llega el momento de ordenar, organizar, de dar contexto y de dar background a la actualidad. En 'La Última Hora' vamos a ir de la información a la opinión. No caben bulos y estos debates aquí no se ganan por decibelios. Aquí no gana quien grita más".

Nunca son suficientes horas con Javier.



De domingo a viernes. De 21:00 a 01:00. #LaÚltimaHora con Javier Ruiz. pic.twitter.com/BbRARhLQ5c — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 27, 2026

Javier Ruiz sobre 'La Última Hora': "Vamos a ser el Tribunal Supremo de la verdad"

"No caben los gritos, no caben las faltas de respeto, no cabe la mentira. Vamos a ser el Tribunal Supremo de la verdad. Cada noche tendremos a una de las caras protagonistas de la jornada, entrevistas cara a cara, preguntando todo lo incómodo. Entrevistas, no masajes. Este es un prime time largo y un debate que será rápido cuando la actualidad sea rápida, pero que también va a ser reposado. De 21:00 a 01:00 de la madrugada hay tiempo para hacerlo, porque el día no termina hasta que termina 'La Última Hora'", sentencia Javier Ruiz.

Quedan solo 8 días para que la TDT cambie para siempre con el inicio de las emisiones de La Séptima y los nuevos canales en UHD que lanzarán RTVE, Atresmedia y Mediaset. Además, para poder seguir disfrutando de otros canales disponibles en abierto habrá que resintonizar cada televisión debido a la reorganización de múltiplex a partir del próximo 5 de noviembre.

La Séptima arrancará ese mismo jueves 5 de noviembre a las 0:00 horas, aunque previsiblemente comenzará con la imagen de su logo y una música en algunas de las plataformas. La programación en directo de la cadena dará comienzo a las 12:00 horas, con el estreno de 'El Pulso', el magacín que presentará Verónica Sanz. Según explicó José Manuel Contreras, "empezará a haber emisión durante la noche y a las doce de la mañana, cuando empiece el programa de Verónica Sanz haremos una presentación. Así que a las doce empezaremos en directo".

Tras 'El Pulso' la programación continuará con 'En Línea' con Sarah Santaolalla al frente. Después tomará el relevo Rocío Delgado con su programa 'Sobre la mesa' en la que se seguirán analizando todas las noticias de la jornada. Para cerrar las tardes llegará Noor Ben Yessef con 'La Diana'. Por las noches será el turno de Javier Ruiz con 'La Última Hora'.

Mientras que los fines de semana estarán al mando Luján Argüelles, que conducirá un magacín las mañanas de los sábados y los domingos; Héctor de Miguel 'Quequé', con 'La comedia nacional', un programa de sátira política que se emitirá en la sobremesa; y por las tardes llegará el turno de 'Fuera de control', capitaneado por Alba Carrillo y Marta Márquez. Para el prime time del fin de semana, de momento La Séptima apostará por cine.