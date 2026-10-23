'La Revuelta' rompe audímetros y bate todos los récords de audiencia en RTVE con Pedro Sánchez ante su máximo histórico

'La Revuelta' 'reventó' audímetros este jueves y pulverizó todos sus récords de audiencia con la histórica entrevista a Pedro Sánchez. La primera intervención del Presidente del Gobierno en el programa de David Broncano en RTVE se elevó a la categoría de acontecimiento televisivo, y los datos así lo han avalado.

'La Revuelta' batió el récord de temporada, el récord anual y el récord histórico. Hasta ahora, este último hito lo ostentaba la emisión del pasado 10 de noviembre de 2025 con la visita de Rosalía. La aclamada cantante internacional otorgó un espectacular 20,4% de cuota de pantalla y más de 2,7 millones de espectadores.

Sin embargo, la intervención de Pedro Sánchez rompió ese techo y dejó muy atrás dichos resultados al alcanzar anoche un desorbitado 33,9% de share y cerca de 4,4 millones de seguidores de media. Cifras de otros tiempos. Fue lo más visto del día en televisión, con distancias abismales sobre la competencia, y propició que La 1 de TVE ganase el jueves frente a Antena 3 y Telecinco con un 18,2%. También se trata de la emisión no deportiva más vista del año.

La visita de Pedro Sánchez a #LaRevuelta lleva al programa su MÁXIMO HISTÓRICO en @la1_tve



⚡️ LÍDER ABSOLUTO con un 33.9% de share y una media de 4.387.000 espectadores



⚡️ LO + VISTO del día en TV



⚡️ Más de 7.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0BrWPlOLPO — Dos30' (@Dos30TV) October 23, 2026

Este máximo histórico era ciertamente previsible después de la expectación que se había generado desde que David Broncano anunció la entrevista, que se enmarca dentro de las propuestas que el equipo de 'La Revuelta' ha trasladado a los candidatos de los cuatro principales partidos que concurrirán a las elecciones del próximo 29-N.

Incluso, el PP, que ha declinado la participación de Alberto Núñez Feijóo, calentó la aparición de Pedro Sánchez en el teatro Albéniz horas antes mediante la cruzada que el partido mantiene con el mandatario socialista y el PSOE en su conjunto en el campo de batalla de las redes sociales.

Así, era de esperar que esta extraordinaria emisión de 'La Revuelta', que se prolongó durante más de 90 minutos, diera la campanada en audiencias. Lo cierto es que suscitó un enorme revuelo en el terreno de las RRSS, donde se puso a David Broncano en el punto de mira al tratarse de todo un desafío para él. Nunca antes se había enfrentado a un invitado tan importante como es el dirigente del país.

Sin embargo, salvo alguna crítica por sus continuas y molestas interrupciones, recriminadas incluso por el propio Sánchez, el sentir generalizado fue que el humorista se mostró bastante incisivo, huyendo de una entrevista “masaje” y poniendo sobre la mesa asuntos incómodos como la crisis de la vivienda o el drama migratorio de Ceuta. En definitiva, Broncano sorprendió gratamente, y eso también repercutió en los abrumadores números cosechados.

Análisis detallado de la entrevista de Sánchez en 'La Revuelta'

Profundizando más en ellos, gracias a un informe de la consultora Dos30', destacamos la curva minuto a minuto, que pasó de un 24,1% a terminar por encima del 40% de cuota. Por targets, sobresalió en espectadores adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un astronómico 51,1%. En jóvenes de 13 a 24 años también arrolló con un impresionante 48,7%.

Respecto a la evolución de la entrevista, su primer minuto marcó un 24,1% y el último un 40,2%. La cuota máxima se alcanzó a las 23:44 horas, en el desenlace, con un 40,4% y el minuto más visto tuvo lugar a las 22:59 horas con casi 4,8 millones de televidentes.

Por último, en cuanto a las audiencias por ámbitos, Madrid fue donde más se vio 'La Revuelta' con un galáctico 43,2%. Le siguieron Euskadi (41,7%), Comunidad Valenciana (40%), Castilla y León (35,2%), Murcia (34,6%) y Baleares (34,5%). Todos estos mercados se situaron por encima de la media nacional.