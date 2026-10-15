'La Revuelta' entra en campaña electoral y se propone para entrevistar a los principales candidatos a la presidencia

Con la cita electoral a la vuelta de la esquina, 'La Revuelta' no ha dudado en asumir su papel como espacio dentro de la televisión pública postulándose para acoger un debate entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. David Broncano y Jorge Ponce han teorizado este miércoles sobre la posibilidad de acoger un encuentro entre las distintas fuerzas políticas que medirán fuerzas el próximo 29-N, extendiendo también una invitación a Gabriel Rufián.

Durante su peculiar repaso de la actualidad política junto a Jorge Ponce, el presentador ha advertido a su equipo sobre la responsabilidad que tienen ahora dentro de Televisión Española en plena cuenta atrás para las elecciones generales. "Es una campaña electoral y entonces... Tienen que venir", ha anunciado David Broncano haciendo referencia a la posibilidad de entrevistar a las principales fuerzas políticas en su programa.

'La Revuelta' se postula para entrevistar a todos los candidatos a la presidencia e incluye a Rufián

"Hay que enviar una carta real de como de invitación a los candidatos", ha llegado a explicar el conductor de 'La Revuelta' mientras trasladaba su bienvenida al programa a otras las formaciones: PP, PSOE, VOX... "¿Y tú crees que van a venir?", han preguntado entonces de fondo ante la duda de si la derecha querrá acudir al espacio. "Fijo me hago un beatbox aquí con 'anatopoc", ha bromeado Grison haciendo referencia a la sonada equivocación de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

📩 Estamos preparados para recibir a los candidatos y celebrar un debate electoral 🫡 #LaRevuelta pic.twitter.com/Mez8694d4q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2026

Así, el humorista ha continuado con los preparativos. "Hay que enviar, Ricardo, una carta a cada una de las sedes. Se envía una carta al PP, PSOE y Vox y a Frente Amplio dejaremos caer la carta ahí en Sol y el que la coja", ha bromeado sobre la agrupación de izquierda. "Ah, claro. Por sorteo, claro. Yo la tiraría desde arriba, como Televisión Española tiene el balcón de las Campanadas , la tiramos y el que la coja el candidato", ha propuesto Jorge Ponce con sorna.

"¿Y vienen juntos todos o de uno en uno?", ha preguntado el colaborador en busca de conocer la mecánica de la supuesta noche electoral de 'La Revuelta'. "No, no, creo que... debate no creo que nos lo dejen hacer. Pero claro, están todos invitados y todas. Invitados. Los cuatro candidatos principales", ha aclarado David Broncano, desechando entonces la idea de acoger un cara a cara pero planteando entrevistar a cada uno de los candidatos.

Ha sido entonces cuando han bromeado sobre la indefinida cuarta fuerza política que integrará los debates ante la división de la izquierda entre Frente Amplio y Sumar. "Bueno, Pedro, Alberto, Santiago, quien sea... Anónimus. Estáis todos invitados, todas invitadas, se puede venir aquí a comentar la movida de las elecciones", ha sugerido el presentador manteniendo su idea.

"El que más haya follado es el que gobierna", ha sugerido con sorna Grison sobre las preguntas que podrían incluir durante este tipo de entrevistas en plena campaña electoral. Ha sido entonces cuando David Broncano ha extendido una invitación a un rostro conocido de 'La Revuelta'. "Y perdón que a mí me gustaría, porque es el único que ya ha venido, y aunque sea por la broma, podemos invitar también a Rufián, aunque sea para echar el rato aquí", ha propuesto el comunicador.

Y Jorge Ponce no ha dudado en abordar toda la polémica generada con la alineación del político catalán durante esta convocatoria electoral. "Pero Rufián no se quiere presentar, ¿no?", ha preguntado. "Yo creo que él sí quería, pero le han dicho en su partido. Pero ¿tú has visto lo que ponen las siglas? Claro. ¿Tú has visto que pone aquí en Cataluña y no España?", han bromeado desde el espacio de TVE.

"Como me gustan todos a mí, que a lo mejor se pueden hasta repartir, que gobiernen todos. Pero digo repartiéndose por semanas. ¿Por semanas? Por semana, cada semana un partido", ha propuesto entonces Jorge Ponce como alternativa. "Una semana todos en Televisión Española. La semana siguiente Cataluña independiente. Solo una semana. La siguiente semana la Tierra plana. Por algún partido que haya que...", ha señalado entre risas.

"Una semana legalizan los porros y la otra la cocaína, ¿no? Claro. Y no sabemos qué partido es. Ahora bien, la semana de pagar menos impuestos no te quiere operar de apendicitis. Claro. Espera a la siguiente, que ahora...", ha terminado bromeando el colaborador de 'La Revuelta'.