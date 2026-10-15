'La Revuelta' confirma que dos candidatos en las elecciones del 29-N aceptan las entrevistas de David Broncano en RTVE

David Broncano ha actualizado este jueves cómo avanzan los planes de 'La Revuelta' para sumarse a la campaña electoral entrevistando a las principales fuerzas políticas del 29-N. El presentador, que propuso a principios de esta semana junto a Jorge Ponce abrir las puertas del programa a los candidatos a la presidencia del Gobierno durante el próximo mes, ha anunciado que dos de los cuatro partidos han aceptado su invitación al espacio de La 1.

Y es que, parece que el espacio de entrevistas del humorista podría convertirse finalmente en otro escenario de TVE para que los líderes de cada formación expongan sus propuestas antes las elecciones. "Dijimos que ayer, como tenemos que hacer, porque estamos en la televisión pública, lanzamos invitación a que vengan al programa los cuatro candidatos principales", ha recordado el presentador.

David Broncano anuncia que dos formaciones ha aceptado su invitación a 'La Revuelta'

"Están invitados ya, se han lanzado las invitaciones", ha insistido el conductor de 'La Revuelta' recordando que se ha convocado al PSOE, PP, Vox y "el otro, lo que sea", haciendo referencia a la incierta situación de la izquierda "a la izquierda" del PSOE por la fragmentación entre Podemos y el nuevo Frente Amplio. "¿El otro qué? La paella mixta, o sea, que venga don Pin Pon", han señalado con sorna.

Se enviaron las propuestas a los candidatos para venir al programa y, de momento, dos de cuatro han dicho el "Sí, quiero" 🤝 pic.twitter.com/iF44RibHOF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2026

A su vez, han recordado que también hizo un llamado a Gabriel Rufián, que ya ha acudido anteriormente al programa. "Ricardo, tú lo sabes, ya dos de los cuatro han dicho que vienen. Pero claro... ¿Qué dos?", ha confesado el presentador dejando la duda sobre qué dos partidos han accedido a explicar su programa electoral en el espacio de TVE.

"¿Qué dos? Claro, los que suponíamos que iban a querer venir", ha explicado el conductor de 'La Revuelta' entre risas, dejando entrever que solo las formaciones de izquierda han aceptado la invitación, o que el PSOE ha confirmado su asistencia sumado a otra formación enumerada en la lista, tal vez Rufián en busca de un segundo encuentro con Broncano.

Sin embargo, el humorista ha dejado esta duda en misterio, a la espera de que en el próximo mes se confirme si estas entrevista de campaña se producirán o no finalmente. "Los otros dos... A mí me valen, ¿eh?", han llegado a señalar. "Sí, o sea, ayer dijimos que, claro, que también es raro que vengan unos y otros no. Pero claro, invitamos a todos y ya que vengan solo los que quieren", ha lamentado Broncano.