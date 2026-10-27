'La Revuelta' cambia de día la anunciada entrevista de Gabriel Rufián e Irene Montero en RTVE y la adelanta a este mismo martes

'La Revuelta' ha cambiado de planes sobre la visita de Gabriel Rufián e Irene Montero. Tras la entrevista de récord de Pedro Sánchez, que batió todos los registros alcanzados por el programa de La 1 de RTVE hasta la fecha, David Broncano anunció este lunes, en plena resaca, a dos nuevos candidatos del 29-N: el portavoz de ERC y la cabeza de lista de Podemos.

El presentador y humorista informó a sus telespectadores de que esa aparición se produciría el miércoles 28 de octubre. "Por lo pronto, el miércoles estarán en el programa Gabriel Rufián e Irene Montero", fueron las palabras del showman jiennense, que reiteró la invitación a Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, que, por el momento, no han aceptado.

Sin embargo, ha habido una importante modificación de la agenda tal y como ha avanzado la periodista Silvia Intxaurrondo a través de 'La hora de La 1', donde se ha comunicado que los dos políticos adelantan su visita a hoy martes, 27 de octubre, a partir de las 21:55 horas.

Así, Gabriel Rufián e Irene Montero, que también compartirán con Broncano y su equipo las líneas maestras de su candidatura de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, concederán la que es su primera entrevista en televisión en precampaña un día antes de lo previsto inicialmente. Y todo por un presumible motivo de peso que 'La Revuelta' simplifica en "necesidades de agenda".

Por necesidades de agenda, la entrevista a Irene Montero y Gabriel Rufián será en el programa de hoy, martes 27 de octubre https://t.co/OEeqAPnvz8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 27, 2026

Lo cierto es que 'Cara al show', el formato de Marc Giró en La Sexta, había promocionado también una visita de Rufián (grabada) en la entrega de este próximo miércoles. En consecuencia, suponía una duplicación del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, apareciendo casi simultáneamente en dos cadenas distintas.

Por tanto, para evitar esa singular circunstancia de ubicuidad, 'La Revuelta' habría accedido a alterar la fecha, anticipando -insistimos- la presencia de Rufián y Montero en el programa a este martes 27 de octubre tras el 'Telediario 2' de Pepa Bueno.

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También visitarán el programa @gabrielrufian y Manuel Jabois ✨



📍MIÉRCOLES a las 23:00h en #laSexta y en @atresplayer pic.twitter.com/7m8450r4ft — laSexta (@laSextaTV) October 26, 2026





