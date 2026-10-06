La respuesta de Paz Padilla cuando le preguntan por el regreso de Belén Esteban a Telecinco tras la cancelación de su programa

Tras el fugaz regreso de Paz Padilla a la parrilla de Telecinco, que terminó con la cancelación de 'El show de Paz' a finales de verano, otro reconocido rostro de 'Sálvame' ha reconectado con su pasado en Mediaset. Sin embargo, el retorno de Belén Esteban a la cadena con sus dos exitosas apariciones en 'De Viernes' sí han cumplido con las expectativas del grupo, y la humorista no ha dudado en pronunciarse sobre el éxito de la que fue su compañera.

Si su primer scoop en el programa conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta ya se confirmó como el primer 'Belenazo' en Telecinco al registrar un enorme 18,7% de share y 1.130.000 espectadores, su visita a plató ha reafirmado el acierto de recuperar a la de Paracuellos en los contenidos de la cadena, subiendo hasta un 19,7% de cuota de pantalla y 1.228.000 seguidores.

Paz Padilla reacciona al regreso de Belén Esteban a Telecinco: "Enhorabuena a la cadena y al equipo"

Y durante un reciente encuentro con los medios, Paz Padilla no ha dudado en pronunciarse sobre su proyecto fallido en los fines de semana de Telecinco. "Lo que pasa es que era un programa que me gustaba mucho, era muy bonito... Era un programa de verano, siempre me lo dijeron así y estábamos muy satisfechos, porque creo que hicimos una cosa muy bonita", ha expresado sobre 'El show de Paz' ante los micrófonos de Europa Press.

"Pero bueno, la tele ya sabemos cómo es... Siempre me dicen que está la puerta abierta, que en un momento se puede volver, no sé. Ahora mismo estoy centrada en otra cosa, tengo mucho trabajo", ha añadido la gaditana antes de que le preguntasen por el triunfal regreso de Belén Esteban, con quién no terminó en buenos términos durante su etapa final en 'Sálvame'. "No he visto nada, ni me gusta. Nada", ha aclarado con cierta molestia.

Y pese a manifestar su desinterés por el éxito de la de Paracuellos en 'De viernes' y su "regreso a casa", Paz Padilla no ha dudado en lanzar un mensaje conciliador para la televisiva y especialmente para el equipo detrás del programa. "No sé, que sea feliz y que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz", ha señalado. "Enhorabuena, a la cadena también y al equipo, al programa y a todo el mundo. Qué guay", ha insistido sin ir más allá.

Cabe recordar que ya durante sus últimas semanas en 'El show de Paz', la humorista se vio obligada a incorporar varios temas de actualidad del mundo del corazón que se centraban en Belén Esteban y su enfrentamiento con Juls Janeiro. Una frontera que en principio la presentadora no estaba dispuesta a cruzar, pues tal y como explicó durante la presentación de su extinto espacio en Telecinco quería distanciarse del tipo de televisión que ya realizó en su día en 'Sálvame'.

Precisamente el fin de Paz Padilla en el magacín vespertino estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento con la de Paracuellos, que acusó a la humorista de ser antivacunas tras su controvertido directo en Instagram junto a María del Monte y Anne Igartiburu donde se refería en términos inexactos a información sobre las variantes del COVID-19 en la Navidad 2021. La presentadora abandonó el plató durante un tenso cara a cara con la televisiva y jamás regresó a la cadena.