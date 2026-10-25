La respuesta, con dardo incluido, de Juan del Val a Pedro Sánchez en La Sexta por cómo le llamó en 'La Revuelta'

Fue uno de los momentazos de la visita de Pedro Sánchez al programa de 'La Revuelta' el pasado jueves, cuando el presidente del Gobierno hizo una referencia a Juan del Val, al que llamó erróneamente "Julio Valls". Este fin de semana, el escritor no ha dudado en responderle desde 'La Roca', y lo hizo lanzándole una pulla.

En un momento dado de su entrevista con David Broncano en RTVE, el presentador le preguntó si estaría dispuesto a acudir también a 'El Hormiguero', uno de los programas televisivos más críticos con su gestión y la del Gobierno. Pedro Sánchez respondió que su intención es visitar el formato de Antena 3 y, a raíz de esto, contó una anécdota de su última vez en el programa de Motos, hace tres años.

Según explicó el líder del Ejecutivo, "Pablo Motos me llevó al programa y me dijo: 'Tú vas diciendo que en este programa hay solo gente de derechas y yo quiero demostrarte que en las tertulias que hacemos nosotros aquí en 'El Hormiguero' hay gente de izquierdas también'. Y entonces me pone a Rubén Amón y al Valls este… ¿Julio?". En ese instante, Broncano y Grison le corrigieron, recordándole que se llamaba Juan del Val. "Claro y yo digo: '¿Esto es una broma?'", concluyó el mandatario socialista su anécdota, provocando las risas del público presente.

La primera reacción de escritor y ganador del Premio Planeta 2025 llegó a través de sus redes sociales. En su perfil de Instagram, el colaborador de Atresmedia mostró cierta incredulidad ante ese lapsus del presidente: "No se acuerda del nombre. Claro, Pedro. ¡Claro!". Unas palabras que acompañó con una carcajada escrita en mayúsculas, tras lo cual le lanzó un reproche: "Pues así con todo". Dos días después de este momento en 'La Revuelta', Juan del Val respondía a Pedro Sánchez desde 'La Roca'.

Juan del Val responde con un dardo a Pedro Sánchez tras su 'lapsus' en 'La Revuelta'

Nada más arrancar el programa de La Sexta, y como es habitual, Nuria Roca presentaba a sus colaboradores: "Berni Barrachina, Nacho García, Cristina y este… Julio Valls", dijo la presentadora, bromeando con el error del presidente, aunque inmediatamente se corrigió a sí misma: "Juan del Val, perdón, Juan del Val". "¿Pero no era Joaquín?", preguntaba uno de sus compañeros.

"¡Cámbiate el nombre ya, Juan de verdad!", le espetó su mujer. "¿Qué pasa? Fue un error, se equivocó", intentaba justificarle el escritor, aunque con ironía. "Yo también me acabo de equivocar ahora", aseguró Nuria Roca, tras lo cual él le preguntaba: "¿Tú no te equivocas nunca en un nombre?". "¿Yo? Vamos, todo el rato", reconocía la presentadora, quien recordaba que "me habéis hecho hasta vídeos equivocándome". "Lo que pasa es que tú te equivocas de verdad", sentenció Juan del Val, con dardo a Pedro Sánchez.