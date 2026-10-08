'La Promesa' se rearma e incorpora a un nuevo actor a su reparto, con pasado en una emblemática serie de TVE

'La Promesa' está deleitando a sus espectadores con una trama muy poderosa entre Curro y Ángela en Lisboa, donde el equipo de la ficción de TVE se fue a grabar durante un tiempo para desarrollar su convulsa luna de miel después de una boda agridulce por el descubrimiento del joven sobre la verdad de la muerte de su hermana Jana.

Y esta trama trae un nuevo personaje: João Da Silva, secretario personal de Máximo de Buenaventura y hombre de su máxima confianza. Su papel está interpretado por el actor portugués Zé Bernardino, que debutó en el capítulo 922 que La 1 emitió este pasado martes 6 de octubre. Su participación será esporádica, pero sí aparecerá durante varios episodios, como así ha anunciado él mismo en su vídeo de presentación.

Zé Bernardino llega a #LaPromesa para dar vida a João Da Silva, secretario personal de Máximo de Buenaventura



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Su papel en 'La Promesa' no será baladí, con especial incidencia en el personaje de Curro, al que tratará de introducir en los negocios del duque de Buenaventura. Por eso, al poco de aterrizar en la capital portuguesa, le plantea una agenda repleta de compromisos con importantes figuras del mundo empresarial. Algo que no hace ninguna gracia al conde de Linaja ni a Ángela.

En realidad, el objetivo de Máximo va mucho más allá. Su idea es que Curro y su hija acaben estableciéndose en Portugal, para que Ángela se aleje así de Leocadia de Figueroa. Y ese propósito podría cuajar porque en las próximas entregas será el propio Curro el que esboce a su esposa su plan de afincarse en Lisboa. Al muchacho le aterra regresar a La Promesa y convivir con su suegra, la asesina de Jana.

¿Quién es Zé Bernardino? Realmente no es un actor muy conocido por el público general en nuestro país. Su carrera de más de dos décadas en el arte dramático se ha consolidado principalmente en producciones del país vecino, lo cual justifica la elección por parte del equipo de 'La Promesa' para unirse al elenco artístico de forma episódica.

En España, le pudimos ver en 'Águila Roja' (2015), otra serie mítica de La 1 de RTVE. Sin embargo, su aparición fue residual, por lo que muchos ni siquiera lo recordarán. Su trayectoria se ha basado en trabajos internacionales, destacando la miniserie británica 'The Thief, His Wife and the Canoe' o el largometraje 'Fátima', dirigido por Marco Pontecorvo y protagonizado por Harvey Keitel, Sônia Braga y Joaquim de Almeida. En teatro ha participado en obras como 'The Show Must Go On', 'Pinóquio e o Lençol Mágico' o 'Blimunda'.