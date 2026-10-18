'La Promesa' enfrenta un recorte de emisión en RTVE: Avance semanal del 19 al 23 de octubre, con el inicio del fin de Leocadia

Esta próxima semana del 19 al 23 de octubre, 'La Promesa' ofrecerá menos capítulos de los habituales (5) debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias 2026. Tendrán lugar el viernes 23, se verán en La 1 de RTVE y provocarán que las dos ficciones vespertinas (también 'Valle Salvaje') queden levantadas de la programación. Por tanto, habrá cuatro episodios en esta ocasión.

En el capítulo 930 de este lunes 19, María confiesa a Julieta que debe casarse porque si no lo hace, le quitarán a su hija. Petra deja ver a Tomasa que sabe que trama algo con las cocineras; ella no lo niega. Julieta exige a Ciro que aleje a Lorenzo de ella, y éste cumple. Además, Lorenzo asegura a Ciro que Julieta no oculta nada; Ciro recibe una llamada de una empresa y se teme lo peor, pero solo le llamaban para pagarle el primer plazo de la licencia.

Leocadia amenaza a Máximo con vengarse algún día. Casilda concluye que Martina no es la mujer que necesita Jacobo e insiste en que debe casarse con la mujer que se embarazó de su hermano. Samuel se derrumba ante Petra por la boda de María: se muestra fuerte ante ella, pero en el fondo está destrozado. Y por fin llega la boda de María y Carlo. Se celebra en el patio, por la noche. Es una boda bonita a pesar de todo. Y llega también la noche de bodas, y con ella Carlo a la habitación de María, que lo mira con temor, preguntándose si pretende ejercer sus derechos de recién casado.

Avance de 'La Promesa' (Capítulo 931) - Martes 20 de octubre

Carlo visita a María en su noche de boda ante el estupor de ésta, pero solo viene a comprobar si está bien. Tomasa finge que se ha peleado con Petra para atraer a las cocineras, pero su plan es enemistarlas. A la par, Julio trata de camelarse a Teresa para que le ayude a ganarse la confianza del servicio.

Curro y Ángela vuelven de Lisboa contentos, cuentan que si el viaje ha sido corto es porque Ángela debe ocuparse de sus estudios. Manuel los visitó y que está de camino. Casilda confiesa a Jacobo que quiere llevarlo de vuelta para salvar a Enrique. Él pide a Martina una respuesta definitiva: ¿se casará con él?

Curro y Manuel se reencuentran: juran ayudarse para contenerse ante Leocadia cuando la vean. El plan sigue en marcha y Curro sale tras la pista de Pía. Manuel y Julieta se reencuentran en el hangar. Y llega una reconciliación que está a punto de sellarse con un beso.

Avance de 'La Promesa' (Capítulo 932) - Miércoles 21 de octubre

Ciro interrumpe a Manuel y Julieta cuando están a punto de besarse. Manuel descubre que María y Carlo se han casado forzados. Curro cuenta a Manuel que no ha averiguado nada sobre el paradero de Pía. Lo seguirá intentando. Adriano propone a Jacobo que se plante ante su madre y se niegue a casarse. Pero Casilda atosiga a la pareja hasta que Martina estalla.

María le asegura a Manuel que está bien: aunque se casó forzada, era lo mejor. Lorenzo quiere invertir el dinero que están ganando y se acerca a Máximo para que le ayude sin desvelar aún sus intenciones. Pero éste detecta que algo quiere el capitán.

Tomasa sigue metiendo cizaña entre las cocineras, y convence a Candela de que Simona se aprovecha de ella. Lo está consiguiendo: Candela responde mal a Simona ante la sorpresa de ésta. Julio regala una rosa a Teresa. Ángela reprocha a su madre que forzara la boda cuando ocurre lo inevitable: el reencuentro de Leocadia con Manuel.

Avance de 'La Promesa' (Capítulo 933) - Jueves 22 de octubre

Curro contiene a Manuel, furioso con Leocadia, y consigue desviar el motivo real de su odio esgrimiendo la boda de María. Pero la mujer se queda asustada por la vehemencia de los hermanos. Ángela trata de interceder por su madre, pero Curro le exhorta a que se mantenga totalmente al margen.

Lorenzo pide a Máximo consejos de inversión y éste cuestiona el origen de su riqueza. El capitán se ofende por el cuestionamiento. Petra trata de prevenir a las cocineras sobre Tomasa, pero éstas desconfían de ella. Le ocurre lo mismo con Teresa cuando trata de prevenirla respecto a Julio. Máximo reprende a Ángela por descuidar sus estudios y nota algo raro al llegar Leocadia; esta se defiende de la boda de María, y Ángela nota algo entre su madre y el duque.

Alonso llega por fin a La Promesa, pero sucio y desastrado, impropio de él. Casilda lo confunde con un intruso y se enzarzan en una discusión. Curro está convencido de que fue el veneno, y no el disparo, lo que mató a Jana, y le muestra a Manuel la habitación secreta.

*El viernes 23 de octubre no habrá 'La Promesa' por la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias.