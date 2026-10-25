'La Promesa', avance semanal del 26 al 30 de octubre: El regreso de un personaje clave y la pérdida de control de Manuel con Leocadia en RTVE

Tras el parón del viernes, 'La Promesa' vuelve a recobrar el ritmo habitual de emisiones esta próxima semana, que abrirá con el capítulo 934 que La 1 de RTVE ofrecerá este lunes 26 de octubre. En él, Curro cuenta a Manuel todo lo relacionado con la habitación secreta: ahí era donde su padre y su madre se encontraban y él vivió de bebé. También donde Cruz movió el cuerpo de Tomás y donde él mantuvo secuestrado a Lorenzo. Manuel, por su lado, necesita procesar toda la información.
Finalmente, el heredero del marquesado pierde los papeles con Leocadia y Curro tiene que llevárselo a rastras ante el estupor de la mujer. Cristóbal y Ricardo previenen a Teresa de las intenciones de Julio, pero ésta marca distancia: es su problema. Martina interrumpe el tenso cruce entre Alonso y Casilda; no han empezado con buen pie. Jacobo y ella piden ayuda al marqués para librarse de la baronesa. Máximo se ofrece a asesorar a Lorenzo si le cuenta la procedencia del dinero. Él admite que procede de Manuel.
Tomasa sigue azuzando a las cocineras y lo consigue: ¡Candela exige reconocimiento a Simona! Alonso se entera de la boda de María y Carlo y pide una habitación para ellos, lo lógico es que ahora duerman juntos. Curro anuncia a Máximo que no volverá a Lisboa y que no trabajará para él. Sus objetivos ahora son otros: destruir a Leocadia.
Avance capítulo 935 de 'La Promesa' - Martes 27 de octubre
Curro se disculpa con Máximo: solo necesita tiempo. El duque de Buenaventura templa con Ángela: él no se inmiscuirá en sus decisiones, pero el palacio sigue siendo suyo. Curro está hundido por no dar con Pía, y Ángela le sugiere que esté pendiente de Dieguito porque, tarde o temprano, aparecerá. Julieta pregunta a Manuel si su ruptura es definitiva y él pide tiempo.
Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués: quizás consigan librarse de Casilda; pero Alonso no logra ablandarla: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva. Petra trata de hacerle ver a Candela que Tomasa la está manipulando contra Simona, pero ella le manda a paseo. El enfrentamiento entre las cocineras sigue escalando.
Julio propone a Teresa una cita y esta lo rechaza. Parece que las prevenciones de Ricardo y Cristóbal han hecho mella en el ama de llaves. María y Carlo tienen que compartir cama por orden de Alonso; aunque él dormirá en el suelo. Ciro está muy estresado por la estafa de las licencias y quiere dar marcha atrás: exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.
Avance del capítulo 936 de 'La Promesa' - Miércoles 28 de octubre
Lorenzo convence a Ciro de no echarse atrás con las estafas. Si reculan, resultará incluso más sospechoso. Tomasa felicita a Candela por plantarse ante Simona, y le azuza para que no baje su hostilidad. Ricardo y Cristóbal se muestran rabiosos por que Julio haya salido indemne del sabotaje de la boda y Teresa, testigo, calla.
Julieta intenta hablar con Manuel de un cobro irregular de los manuales, pero él la esquiva. Curro dice que vigilará a Beni para dar con Pía, y Manuel se ofrece a ayudar. Máximo cuenta a Leocadia que Ángela rechazó su palacio; ella está orgullosa de la integridad de su hija. Casilda sorprende a Jacobo discutiendo con Adriano y Martina. Quiere pasear con ella, pero ésta declina la oferta y la pone en su sitio cuando juzga su personalidad. Jacobo tiene un plan para que su madre acepte su boda: contarle que está embarazada. Martina lo está valorando cuando llega Adriano.
Avance del capítulo 937 de 'La Promesa' - Jueves 29 de octubre
Adriano no cree que sea buena idea anunciar el embarazo; pero Martina sigue indecisa. Casilda invita a la joven a un plan ignorando a Adriano, que asume que se tendrá que acostumbrar a quedarse fuera. Curro cuenta a Manuel que cree que fue Leocadia, no Cruz, quien disparó a Jana: cree que lo hizo para inculpar a Cruz y vengarse de ella. Efectivamente, está en lo cierto.
El heredero y Julieta discuten en la merienda, para desconcierto de Simona. Máximo exige a Lorenzo explicar de dónde sacó el dinero. Las cocineras discuten ante Teresa por el menú y el ama de llaves les pone firmes: o se ponen de acuerdo o tomará medidas. Las dos aseguran que llegarán a un acuerdo.
María insiste hasta que Carlo duerme en la cama, pero ésta llora entre sus brazos; aún le duele lo de Samuel. Carlo lo entiende y la tranquiliza. Julio y Teresa se reconcilian para garantizar el buen funcionamiento en La Promesa, y ésta trata de que el resto lo acepte también… sin resultados. Curro está angustiado por no encontrar a Pía y Ángela le exige sinceridad: ¿por qué echó a la señora Adarre?
Avance del capítulo 938 de 'La Promesa' - Viernes 30 de octubre
Ángela está dispuesta a ayudar a Curro: encontrarán a Pía. ¡Y así es! La señora Adarre está de mesera en Robledillo y por fin dan con ella. Lorenzo inventa que roba datos de los motores para venderlos, y el duque le cree. Animado porque piensa que el duque le ayudará a invertir, azuza a Ciro para hacer más cosas. Tomasa se relame: su plan está funcionando y las cocineras están cada vez más enfrentadas.
Casilda pregunta a Martina delante de todas cuándo tendrá hijos y ésta se siente cohibida. Más tarde, confiesa ante Jacobo que quizás anunciar su embarazo pueda funcionar para sacarse a su madre de encima: la mujer está sensible con el tema de los niños. María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo mejora. Sin embargo, está sorprendida porque Samuel lo lleve tan bien, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos. ¿De verdad está tan bien?
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