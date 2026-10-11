'La Promesa', avance semanal del 12 al 16 de octubre: La venganza que planean Curro y Manuel contra Leocadia en TVE

En el capítulo 926 de 'La Promesa', que quedará postergado al martes 13 de octubre por el Festivo del 12-O, Ángela se muestra de piedra ante la propuesta de Curro: quedarse a vivir en Lisboa. Decide aceptar, a la espera de que Manuel llegue para ayudarle a descubrir qué le sucede a su marido. ¿Obtendrán las respuestas que están buscando?

João anuncia que ha organizado una recepción sin consultarlo y Curro y Ángela se indignan. María y Carlo acuden frente a Leocadia que exige que se casen ya. No tienen escapatoria... La señora de Figueroa acata las exigencias de Máximo a condición de casarse cuanto antes. Manuel se despide de Julieta, que piensa que está poniendo distancia por lo ocurrido entre ellos.

Jacobo trata de asumir el embarazo de Martina, pero es la certificación de su infidelidad con Adriano. A la presión de la inminente llegada de su madre, se suma ahora esta situación. Adriano tampoco está bien, teme no poder reconocer a su hijo. Enfadado con la situación, llega Casilda, madre de Jacobo, a la que recibe sin saber quién es y de malos modos.

Avance del capítulo 927 de 'La Promesa' - Miércoles 14 de octubre

Jacobo encuentra a su madre Casilda recién llegada con Adriano, que se deshace en disculpas por su recepción. Casilda se interesa especialmente en Máximo, pero a su cena de bienvenida acude poca gente. Leocadia insiste al duque de Buenaventura, ella ha aceptado sus condiciones, es hora de que él dé el paso. Él sonríe muy poco convencido. Ciro se tensa cuando se entera de que Manuel se ha marchado, teme que los haya descubierto. Más tarde, Julieta pregunta a Ciro por qué pagaron el doble por el manual. Curro se entera por João de que Máximo ha regalado a Ángela su palacio de Lisboa, ¿por qué no se lo ha dicho?

En plena discusión… ¡aparece Manuel! El heredero del marquesado está dispuesto a descubrir la verdad. Cristóbal presiona para que se celebre la boda de María y Carlo, pero ella se niega. Cuando enfrenta a Leocadia, ésta exhibe una carta anónima: si no se casan ya, les quitarán a Janita. Tomasa confiesa a Simona que Candela está celosa por la falta de reconocimiento. Julio finge aflicción ante Teresa: intenta ganarse su favor. ¿Lo conseguirá?

Avance del capítulo 928 de 'La Promesa' - Jueves 15 de octubre

Leocadia pone a María entre la espada y la pared: o se casa o pierde a Jana. Tienen que aceptar, así que pide a Samuel que agilice los trámites, ¡tienen que casarse ya! Su historia de amor ha acabado... Ciro convence a Julieta de que el sobrecoste de manuales fue un malentendido del contable de la empresa. ¡Se ha librado por poco! Martina avisa a Adriano de que Casilda no es tan dulce como parece. Y ésta amenaza a Jacobo: o se casa con Martina o vuelve a casa con la mujer que embarazó su hermano. Por otro lado, no entiende por qué Adriano está tan en medio de Martina y él.

Tomasa sigue malmetiendo con Candela sobre Simona, pero de momento, no consigue hacer mella en la amistad de las cocineras. Leocadia sigue con sus planes de boda: propone a los testigos y pide a Máximo que hable con Samuel para buscar una fecha. Pero él se planta: no se casarán. Ha roto su compromiso. Curro confiesa a Manuel que no está en Lisboa por casualidad. Necesitaba poner distancia con la señora de Figueroa por una razón en concreto… ¡Leocadia es la verdadera asesina de Jana! Manuel enmudece al escuchar esta terrible confesión…

Avance del capítulo 929 de 'La Promesa' - Viernes 16 de octubre

Manuel se queda en shock tras la gran revelación de Curro. Le cuesta asimilar la verdad. Sin embargo, toman una determinación: de momento, no contarán nada a Ángela, pero los dos hermanos regresarán juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia y hacer justicia por la muerte de Jana.

Máximo amenaza a Leocadia: si ella habla, contará a Ángela que la usó como moneda de cambio para casarse con él. Ella está rabiosa, pero Cristóbal le recuerda quién es, una mujer que golpea con fuerza ante las adversidades. Es mejor que Máximo no note cómo está realmente.

Casilda presiona a Jacobo: si no tiene fecha de boda con Martina, se casará con la mujer que su hermano ha embarazado. Adriano, Jacobo y Martina tratan de buscar una solución, sin éxito. La muchacha cada vez está más irascible y lo paga con Jacobo. Samuel inicia los trámites de boda mientras Martina y Julieta enfrentan a María: no debe casarse, ellas la protegerán hasta que vuelva Manuel.