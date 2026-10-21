'La Promesa', avance del último capítulo de la semana (933) ante su parón en RTVE: Manuel descubre un secreto

Esta semana, 'La Promesa' ofrecerá un capítulo menos de lo habitual, pues, como también ocurrirá con 'Valle Salvaje', el viernes 23 de octubre la ficción faltará a su cita diaria con la audiencia debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias

Por tanto, el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 de TVE emitirá este jueves 22 de octubre, será el último de esta semana. En él, Curro contiene a Manuel, furioso con Leocadia, y consigue desviar el motivo real de su odio esgrimiendo la boda de María. Pero la mujer se queda asustada por la vehemencia de los hermanos. Ángela trata de interceder por su madre, pero Curro le exhorta a que se mantenga totalmente al margen.

Lorenzo pide a Máximo consejos de inversión y éste cuestiona el origen de su riqueza. El capitán se ofende por el cuestionamiento. Petra trata de prevenir a las cocineras sobre Tomasa, pero éstas desconfían de ella. Le ocurre lo mismo con Teresa cuando trata de prevenirla respecto a Julio. Máximo reprende a Ángela por descuidar sus estudios y nota algo raro al llegar Leocadia; esta se defiende de la boda de María, y Ángela nota algo entre su madre y el duque.

Alonso llega por fin a La Promesa, pero sucio y desastrado, impropio de él. Casilda lo confunde con un intruso y se enzarzan en una discusión. Curro está convencido de que fue el veneno, y no el disparo, lo que mató a Jana, y le muestra a Manuel la habitación secreta.

Resumen del capítulo 932 de 'La Promesa' del miércoles 21 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Ciro interrumpe a Manuel y Julieta cuando están a punto de besarse. Manuel descubre que María y Carlo se han casado forzados. Curro cuenta a Manuel que no ha averiguado nada sobre el paradero de Pía. Lo seguirá intentando. Adriano propone a Jacobo que se plante ante su madre y se niegue a casarse. Pero Casilda atosiga a la pareja hasta que Martina estalla.

María le asegura a Manuel que está bien: aunque se casó forzada, era lo mejor. Lorenzo quiere invertir el dinero que están ganando y se acerca a Máximo para que le ayude sin desvelar aún sus intenciones. Pero éste detecta que algo quiere el capitán.

Tomasa sigue metiendo cizaña entre las cocineras, y convence a Candela de que Simona se aprovecha de ella. Lo está consiguiendo: Candela responde mal a Simona ante la sorpresa de ésta. Julio regala una rosa a Teresa. Ángela reprocha a su madre que forzara la boda cuando ocurre lo inevitable: el reencuentro de Leocadia con Manuel.