'La Promesa', avance del próximo capítulo que se retrasa al martes 13 de octubre en RTVE: Leocadia propone casarse en secreto

Al igual que pasará con 'Valle Salvaje' y 'Sueños de libertad', 'La Promesa' también sufrirá un parón en su emisión el próximo lunes 12 de octubre. Al ser el día de la Hispanidad y ser festivo nacional, La 1 ha decidido retirar toda su programación habitual de la tarde y ofrecer en su lugar cine.

De esta forma, el episodio 926 de 'La Promesa' se pospone hasta el martes 13 de octubre a partir de las 18:45 horas en su horario habitual justo después de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'La Promesa', Julio se ofrece a avisar a Teresa ante Cristóbal y Ricardo y les solicita que se refieran a él por su apellido pero Ballesteros le recuerda que eso es labor de los jefes de servicio y que no debe entrometerse.

João Da Silva anuncia a Curro y a Ángela que se va a organizar una recepción en el Palacio ante la imposibilidad de que Curro conozca a todas las personas que había agendado Máximo. Un anuncio que provoca que Ángela se enfrente al secretario pues considera que no debería haber fijado una recepción sin consultarles previamente.

Manuel pide a Máximo que sea él quién se haga cargo de La Promesa mientras su padre y Curro siguen de viaje ante su próxima marcha. Y él se sorprende pues es un recién llegado, sin embargo Manuel deja claro que es mejor que sea él a que lo haga su tío Lorenzo.

Leocadia ordena a María Fernández y Carlo que se casen pues tienen una hija en común y está harta de tonterías. Pero la doncella le recuerda que es un asunto personal y que cuentan con el beneplácito de Manuel y el señor marqués. Pero Leocadia no se da por vencida y le recuerda que su obligación como sirvienta es obedecer a lo que le pide su señora.

Adriano advierte a Jacobo de que tienen que llegar a un entendimiento sobre cómo actuar antes de que su madre llegue a La Promesa. Mientras, Martina deja claro que no se ha quedado embarazada para que Jacobo se agobie y él le suelta que ya podían haber tenido cuidado para evitar esta situación. Después, la baronesa de Monteclaro se encara con Adriano por no haberse dirigido con educación hacia ella.

Leocadia acepta las condiciones de Máximo para su boda y le deja claro que permitirá que su enlace sea discreto y que también accede a firmar la separación de bienes y que ya no hay ningún impedimento para que se puedan dar el si quiero. Además le ofrece casarse en secreto para que cuando todos regresen a La Promesa ellos ya estén casados.

Resumen del capítulo 925 de 'La Promesa' del viernes 9 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Ángela, preocupada, llama a Manuel desde Lisboa: Curro está muy raro y no sabe por qué. El heredero del marquesado también lo notó la última vez que vio al muchacho y pide a la joven que aguante: ¡va para allá! Manuel está dispuesto a viajar hasta Lisboa para descubrir de una vez por todas qué le ocurre a su hermano, cueste lo que cueste.

Julieta va a atacar al intruso, pero es Ciro que ha vuelto para pasar la noche con ella. Máximo advierte a Julio: o se adapta como Tomasa o lo despedirá. Pero luego habla con el resto del servicio para protegerle: dejarán de hostigar a Julio o se las verán con él. Manuel promete ayudar a María con su amor imposible a la vuelta de su viaje a Lisboa. Cuando ella se lo cuenta a Carlo, él le hace ver la realidad: ni la ayuda de Manuel salvará a Jana de las habladurías.

Julieta va a llamar para preguntar por los manuales cuando descubre a Lorenzo vigilándola. Finalmente, lo confirma: se vendieron al doble del precio. Leocadia comprende que Máximo retrasa a propósito las negociaciones porque no quiere casarse. Jacobo avisa a Martina de que su madre está a punto de llegar, y ella, superada, termina confesando la verdad: ¡está embarazada! Mientras tanto, en Lisboa, Curro hace una inesperada propuesta a Ángela: quedarse a vivir allí. El joven no puede volver a La Promesa y convivir con Leocadia. ¿Cuál será la reacción de Ángela?