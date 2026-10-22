'La Promesa', avance del próximo capítulo, que La 1 de RTVE aplaza: Estalla la guerra entre Leocadia y Manuel

La 1 de TVE ha emitido este jueves el último capítulo de la semana de 'La Promesa', pues cabe recordar que la ficción sufrirá un parón en su emisión este viernes 23 de octubre debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias.

Así, la cadena pública alargará la duración de 'Directo al grano', cancelará sus seriales diarios y reducirá 'Malas Lenguas' para ofrecer en directo la entrega de los galardones anuales que concede la Casa Real desde Oviedo.

En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 ofrecerá el lunes 26 de octubre en su horario habitual, Simona frena a Candela para tratar de saber por qué se comporta de forma tan distante con ella y la cocinera le deja claro a su compañera que está harta de cómo la trata y de que siempre se lleve ella el mérito de su trabajo.

Por su parte, Curro le sigue enseñando la habitación secreta a Manuel y le demuestra como conduce a la habitación principal que actualmente ocupa Leocadia, que anteriormente fue la de Cruz y originariamente de su padre. Posteriormente, Leocadia amenaza a Manuel de que debería medir sus fuerzas tras su "estúpido viaje" a Lisboa y le deja claro que extender sus negocios a esas tierras solo le va a traer problemas.

Entre tanto, Jacobo trata de saber si Martina quiere hacer partícipe a Alonso de su situación y le asegura que no piensa permitirlo porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, y que no pueden meter al marqués de todo esto. Justo entonces, Alonso les pilla hablando de él y se interesa por la conversación. Después, Casilda le confiesa a su hijo que no entiende cómo se ha fijado en Martina y no en Ángela o Julieta.

Por otro lado, Alonso habla con María Fernández y Carlo por haberse casado sin su presencia y les confiesa que sabe que fue Leocadia quién ordenó que se casaran.

Además, Pellicer informa a Teresa que la iniciativa de acercarse a ella es del señor Sopena pero trata de saber si es sincero o es que está buscando algo oculto. Y Máximo habla con Lorenzo para expresarle que sabe que está utilizando a Ciro porque es la única manera de que él pueda hacerse con un pellizco de la empresa de Manuel.

Resumen del capítulo 933 de 'La Promesa' del jueves 22 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro contiene a Manuel, furioso con Leocadia, y consigue desviar el motivo real de su odio esgrimiendo la boda de María. Pero la mujer se queda asustada por la vehemencia de los hermanos. Ángela trata de interceder por su madre, pero Curro le exhorta a que se mantenga totalmente al margen.

Lorenzo pide a Máximo consejos de inversión y éste cuestiona el origen de su riqueza. El capitán se ofende por el cuestionamiento. Petra trata de prevenir a las cocineras sobre Tomasa, pero éstas desconfían de ella. Le ocurre lo mismo con Teresa cuando trata de prevenirla respecto a Julio. Máximo reprende a Ángela por descuidar sus estudios y nota algo raro al llegar Leocadia; esta se defiende de la boda de María, y Ángela nota algo entre su madre y el duque.

Alonso llega por fin a La Promesa, pero sucio y desastrado, impropio de él. Casilda lo confunde con un intruso y se enzarzan en una discusión. Curro está convencido de que fue el veneno, y no el disparo, lo que mató a Jana, y le muestra a Manuel la habitación secreta