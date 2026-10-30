'La Promesa', avance del capítulo 938 del lunes 2 de noviembre: El regreso de Pía y el engaño de Lorenzo en la serie de RTVE

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que emitirá La 1 el próximo lunes 2 de noviembre, Ángela está dispuesta a ayudar a Curro: encontrarán a Pía. ¡Y así es! La señora Adarre está de mesera en Robledillo y por fin dan con ella. Lorenzo inventa que roba datos de los motores para venderlos, y el duque le cree. Animado porque piensa que el duque le ayudará a invertir, azuza a Ciro para hacer más cosas. Tomasa se relame: su plan está funcionando y las cocineras están cada vez más enfrentadas.

Casilda pregunta a Martina delante de todas cuándo tendrá hijos y ésta se siente cohibida. Más tarde, confiesa ante Jacobo que quizás anunciar su embarazo pueda funcionar para sacarse a su madre de encima: la mujer está sensible con el tema de los niños.

Por su parte, María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo mejora. Sin embargo, está sorprendida porque Samuel lo lleve tan bien, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos. ¿De verdad está tan bien?

Resumen del capítulo 936 de 'La Promesa' del jueves 29 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Adriano no cree que sea buena idea anunciar el embarazo; pero Martina sigue indecisa. Casilda invita a la joven a un plan ignorando a Adriano, que asume que se tendrá que acostumbrar a quedarse fuera. Curro cuenta a Manuel que cree que fue Leocadia, no Cruz, quien disparó a Jana: cree que lo hizo para inculpar a Cruz y vengarse de ella. Efectivamente, está en lo cierto.

El heredero y Julieta discuten en la merienda, para desconcierto de Simona. Máximo exige a Lorenzo explicar de dónde sacó el dinero. Las cocineras discuten ante Teresa por el menú y el ama de llaves les pone firmes: o se ponen de acuerdo o tomará medidas. Las dos aseguran que llegarán a un acuerdo.

María insiste hasta que Carlo duerme en la cama, pero ésta llora entre sus brazos; aún le duele lo de Samuel. Carlo lo entiende y la tranquiliza. Julio y Teresa se reconcilian para garantizar el buen funcionamiento en La Promesa, y ésta trata de que el resto lo acepte también… sin resultados. Curro está angustiado por no encontrar a Pía y Ángela le exige sinceridad: ¿por qué echó a la señora Adarre?