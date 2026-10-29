'La Promesa', avance del capítulo 937 del viernes 30 de octubre en RTVE: Curro señala a Leocadia como asesina de Jana

Tras sufrir un obligado parón este miércoles en la tarde de La 1 debido al especial informativo sobre la última hora del accidente de dos trenes en Urda (Toledo), 'La Promesa' ha regresado este jueves a la programación de la cadena pública con un nuevo episodio a diferencia de 'Valle Salvaje', que ha vuelto a quedar fuera de la parrilla ante el alargamiento de 'Directo al grano'.

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que emitirá La 1 este viernes, Adriano no cree que sea buena idea anunciar el embarazo; pero Martina sigue indecisa. Casilda invita a la joven a un plan ignorando a Adriano, que asume que se tendrá que acostumbrar a quedarse fuera. Curro cuenta a Manuel que cree que fue Leocadia, no Cruz, quien disparó a Jana: cree que lo hizo para inculpar a Cruz y vengarse de ella. Efectivamente, está en lo cierto.

El heredero y Julieta discuten en la merienda, para desconcierto de Simona. Máximo exige a Lorenzo explicar de dónde sacó el dinero. Las cocineras discuten ante Teresa por el menú y el ama de llaves les pone firmes: o se ponen de acuerdo o tomará medidas. Las dos aseguran que llegarán a un acuerdo.

María insiste hasta que Carlo duerme en la cama, pero ésta llora entre sus brazos; aún le duele lo de Samuel. Carlo lo entiende y la tranquiliza. Julio y Teresa se reconcilian para garantizar el buen funcionamiento en La Promesa, y ésta trata de que el resto lo acepte también… sin resultados. Curro está angustiado por no encontrar a Pía y Ángela le exige sinceridad: ¿por qué echó a la señora Adarre?

Resumen del capítulo 936 de 'La Promesa' del jueves 29 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Lorenzo convence a Ciro de no echarse atrás con las estafas. Si reculan, resultará incluso más sospechoso. Tomasa felicita a Candela por plantarse ante Simona, y le azuza para que no baje su hostilidad. Ricardo y Cristóbal se muestran rabiosos por que Julio haya salido indemne del sabotaje de la boda y Teresa, testigo, calla.

Julieta intenta hablar con Manuel de un cobro irregular de los manuales, pero él la esquiva. Curro dice que vigilará a Beni para dar con Pía, y Manuel se ofrece a ayudar. Máximo cuenta a Leocadia que Ángela rechazó su palacio; ella está orgullosa de la integridad de su hija.

Casilda sorprende a Jacobo discutiendo con Adriano y Martina. Quiere pasear con ella, pero ésta declina la oferta y la pone en su sitio cuando juzga su personalidad. Jacobo tiene un plan para que su madre acepte su boda: contarle que está embarazada. Martina lo está valorando cuando llega Adriano.