'La Promesa', avance del capítulo 936 del miércoles 28 de octubre: Manuel esquiva a Julieta y el plan de Jacobo en la serie de TVE

En el capítulo 936 de 'La Promesa', que La 1 de TVE emitirá este miércoles 28 de octubre, Lorenzo convence a Ciro de no echarse atrás con las estafas. Si reculan, resultará incluso más sospechoso. Tomasa felicita a Candela por plantarse ante Simona, y le azuza para que no baje su hostilidad. Ricardo y Cristóbal se muestran rabiosos por que Julio haya salido indemne del sabotaje de la boda y Teresa, testigo, calla.

Julieta intenta hablar con Manuel de un cobro irregular de los manuales, pero él la esquiva. Curro dice que vigilará a Beni para dar con Pía, y Manuel se ofrece a ayudar. Máximo cuenta a Leocadia que Ángela rechazó su palacio; ella está orgullosa de la integridad de su hija.

Casilda sorprende a Jacobo discutiendo con Adriano y Martina. Quiere pasear con ella, pero ésta declina la oferta y la pone en su sitio cuando juzga su personalidad. Jacobo tiene un plan para que su madre acepte su boda: contarle que está embarazada. Martina lo está valorando cuando llega Adriano.

Resumen del capítulo 935 de 'La Promesa' del martes 27 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro se disculpa con Máximo: solo necesita tiempo. El duque de Buenaventura templa con Ángela: él no se inmiscuirá en sus decisiones, pero el palacio sigue siendo suyo. Curro está hundido por no dar con Pía, y Ángela le sugiere que esté pendiente de Dieguito porque, tarde o temprano, aparecerá. Julieta pregunta a Manuel si su ruptura es definitiva y él pide tiempo.

Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués: quizás consigan librarse de Casilda; pero Alonso no logra ablandarla: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva. Petra trata de hacerle ver a Candela que Tomasa la está manipulando contra Simona, pero ella le manda a paseo. El enfrentamiento entre las cocineras sigue escalando.

Julio propone a Teresa una cita y esta lo rechaza. Parece que las prevenciones de Ricardo y Cristóbal han hecho mella en el ama de llaves. María y Carlo tienen que compartir cama por orden de Alonso; aunque él dormirá en el suelo. Ciro está muy estresado por la estafa de las licencias y quiere dar marcha atrás: exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.