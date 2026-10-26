'La Promesa', avance del capítulo 935 del martes 27 de octubre en RTVE: La exigencia de Ciro a Lorenzo y el pacto para zafarse de Casilda

Tras su parón del viernes por la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias, 'La Promesa' ha retomado su emisión habitual en la tarde de La 1. Este martes, TVE ofrecerá el capítulo 935 de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock en su hora habitual tras 'Valle Salvaje'.

En dicho episodio, Curro se disculpa con Máximo: solo necesita tiempo. El duque de Buenaventura templa con Ángela: él no se inmiscuirá en sus decisiones, pero el palacio sigue siendo suyo. Curro está hundido por no dar con Pía, y Ángela le sugiere que esté pendiente de Dieguito porque, tarde o temprano, aparecerá. Julieta pregunta a Manuel si su ruptura es definitiva y él pide tiempo.

Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués: quizás consigan librarse de Casilda; pero Alonso no logra ablandarla: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva. Petra trata de hacerle ver a Candela que Tomasa la está manipulando contra Simona, pero ella le manda a paseo. El enfrentamiento entre las cocineras sigue escalando.

Julio propone a Teresa una cita y esta lo rechaza. Parece que las prevenciones de Ricardo y Cristóbal han hecho mella en el ama de llaves. María y Carlo tienen que compartir cama por orden de Alonso; aunque él dormirá en el suelo. Ciro está muy estresado por la estafa de las licencias y quiere dar marcha atrás: exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.

Resumen del capítulo 934 de 'La Promesa' del lunes 26 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro cuenta a Manuel todo lo relacionado con la habitación secreta: ahí era donde su padre y su madre se encontraban y él vivió de bebé. También donde Cruz movió el cuerpo de Tomás y donde él mantuvo secuestrado a Lorenzo. Manuel, por su lado, necesita procesar toda la información.

Finalmente, el heredero del marquesado pierde los papeles con Leocadia y Curro tiene que llevárselo a rastras ante el estupor de la mujer. Cristóbal y Ricardo previenen a Teresa de las intenciones de Julio, pero ésta marca distancia: es su problema. Martina interrumpe el tenso cruce entre Alonso y Casilda; no han empezado con buen pie. Jacobo y ella piden ayuda al marqués para librarse de la baronesa. Máximo se ofrece a asesorar a Lorenzo si le cuenta la procedencia del dinero. Él admite que procede de Manuel.

Tomasa sigue azuzando a las cocineras y lo consigue: ¡Candela exige reconocimiento a Simona! Alonso se entera de la boda de María y Carlo y pide una habitación para ellos, lo lógico es que ahora duerman juntos. Curro anuncia a Máximo que no volverá a Lisboa y que no trabajará para él. Sus objetivos ahora son otros: destruir a Leocadia.