'La Promesa', avance del capítulo 932 del miércoles 21 de octubre en RTVE: Manuel y Curro enfrentan a Leocadia

Esta próxima semana del 19 al 23 de octubre, 'La Promesa' ofrecerá un capítulo menos de los habitual pues el viernes 23 de octubre faltará a su cita diaria con la audiencia debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias como también ocurrirá con 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 de TVE emitirá este miércoles 21 de octubre, Ciro interrumpe a Manuel y Julieta cuando están a punto de besarse. Manuel descubre que María y Carlo se han casado forzados. Curro cuenta a Manuel que no ha averiguado nada sobre el paradero de Pía. Lo seguirá intentando. Adriano propone a Jacobo que se plante ante su madre y se niegue a casarse. Pero Casilda atosiga a la pareja hasta que Martina estalla.

María le asegura a Manuel que está bien: aunque se casó forzada, era lo mejor. Lorenzo quiere invertir el dinero que están ganando y se acerca a Máximo para que le ayude sin desvelar aún sus intenciones. Pero éste detecta que algo quiere el capitán.

Tomasa sigue metiendo cizaña entre las cocineras, y convence a Candela de que Simona se aprovecha de ella. Lo está consiguiendo: Candela responde mal a Simona ante la sorpresa de ésta. Julio regala una rosa a Teresa. Ángela reprocha a su madre que forzara la boda cuando ocurre lo inevitable: el reencuentro de Leocadia con Manuel.

Resumen del capítulo 931 de 'La Promesa' del martes 20 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Carlo visita a María en su noche de boda ante el estupor de ésta, pero solo viene a comprobar si está bien. Tomasa finge que se ha peleado con Petra para atraer a las cocineras, pero su plan es enemistarlas. A la par, Julio trata de camelarse a Teresa para que le ayude a ganarse la confianza del servicio.

Curro y Ángela vuelven de Lisboa contentos, cuentan que si el viaje ha sido corto es porque Ángela debe ocuparse de sus estudios. Manuel los visitó y que está de camino. Casilda confiesa a Jacobo que quiere llevarlo de vuelta para salvar a Enrique. Él pide a Martina una respuesta definitiva: ¿se casará con él?

Curro y Manuel se reencuentran: juran ayudarse para contenerse ante Leocadia cuando la vean. El plan sigue en marcha y Curro sale tras la pista de Pía. Manuel y Julieta se reencuentran en el hangar. Y llega una reconciliación que está a punto de sellarse con un beso.