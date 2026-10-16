'La Promesa', avance capítulo 930 del próximo lunes 19 de octubre: La venganza de Leocadia contra Máximo y la amenaza de Tomasa

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 de TVE emitirá el próximo lunes 19 de octubre, Tomasa se encara con Petra y le deja claro que no tiene ningún derecho a fiscalizar cada paso que da. Su hermana le responde que si lo hace es porque sabe que está tramando algo. Tras reconocérselo, Tomasa advierte de que van a pasar cosas "muy graves" en palacio y que la única culpable será su hermana.

Por su parte, Leocadia asegura a Máximo que tiene posición, fortuna y paciencia y él le responde si debe tomárselo como una amenaza. La señora de Figueroa no duda en avisarle de que se vengará de él y que va a pagar caro todo lo que ha hecho tras dejarle plantada y no aceptar el compromiso.

Entretanto, Samuel le promete a Petra que va a cumplir con su obligación y casará a María Fernández y a Carlo aunque está roto por dentro. El ama de llaves le insiste en que lo único que tiene que hacer es que María no se dé cuenta de sus sentimientos.

A su vez, Julieta y Martina hablan con María Fernández para decirle que quieren aportar su granito de arena para ayudarle con su boda. Su objetivo es que la doncella pueda recordar ese día como un momento dulce, y no dudan en entregarle un regalo.

Mientras, la madre de Jacobo enfrenta a su hijo y le dice que lo único que necesita de su futura esposa es que sea una buena mujer y una buena madre, pero le advierte de que Martina no le gusta para él. El muchacho se planta: a quien le tiene que gustar es a él y no a ella.

Resumen del capítulo 929 de 'La Promesa' del viernes 16 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Manuel se queda en shock tras la gran revelación de Curro. Le cuesta asimilar la verdad. Sin embargo, toman una determinación: de momento, no contarán nada a Ángela, pero los dos hermanos regresarán juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia y hacer justicia por la muerte de Jana.

Máximo amenaza a Leocadia: si ella habla, contará a Ángela que la usó como moneda de cambio para casarse con él. Ella está rabiosa, pero Cristóbal le recuerda quién es, una mujer que golpea con fuerza ante las adversidades. Es mejor que Máximo no note cómo está realmente.

Casilda presiona a Jacobo: si no tiene fecha de boda con Martina, se casará con la mujer que su hermano ha embarazado. Adriano, Jacobo y Martina tratan de buscar una solución, sin éxito. La muchacha cada vez está más irascible y lo paga con Jacobo. Samuel inicia los trámites de boda mientras Martina y Julieta enfrentan a María: no debe casarse, ellas la protegerán hasta que vuelva Manuel.