'La Promesa', avance del capítulo 929 de este viernes 16 de octubre: La determinación de Manuel y Curro contra Leocadia

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este jueves 15 de octubre, Manuel se queda en shock tras la gran revelación de Curro. Le cuesta asimilar la verdad. Sin embargo, toman una determinación: de momento, no contarán nada a Ángela, pero los dos hermanos regresarán juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia y hacer justicia por la muerte de Jana.

Máximo amenaza a Leocadia: si ella habla, contará a Ángela que la usó como moneda de cambio para casarse con él. Ella está rabiosa, pero Cristóbal le recuerda quién es, una mujer que golpea con fuerza ante las adversidades. Es mejor que Máximo no note cómo está realmente.

Casilda presiona a Jacobo: si no tiene fecha de boda con Martina, se casará con la mujer que su hermano ha embarazado. Adriano, Jacobo y Martina tratan de buscar una solución, sin éxito. La muchacha cada vez está más irascible y lo paga con Jacobo. Samuel inicia los trámites de boda mientras Martina y Julieta enfrentan a María: no debe casarse, ellas la protegerán hasta que vuelva Manuel.

Resumen del capítulo 928 de 'La Promesa' del jueves 15 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Leocadia pone a María entre la espada y la pared: o se casa o pierde a Jana. Tienen que aceptar, así que pide a Samuel que agilice los trámites, ¡tienen que casarse ya! Su historia de amor ha acabado.

Ciro convence a Julieta de que el sobrecoste de manuales fue un malentendido del contable de la empresa. ¡Se ha librado por poco! Martina avisa a Adriano de que Casilda no es tan dulce como parece. Y ésta amenaza a Jacobo: o se casa con Martina o vuelve a casa con la mujer que embarazó su hermano. Por otro lado, no entiende por qué Adriano está tan en medio de Martina y él.

Tomasa sigue malmetiendo con Candela sobre Simona, pero de momento, no consigue hacer mella en la amistad de las cocineras. Leocadia sigue con sus planes de boda: propone a los testigos y pide a Máximo que hable con Samuel para buscar una fecha. Pero él se planta: no se casarán. Ha roto su compromiso. Curro confiesa a Manuel que no está en Lisboa por casualidad. Necesitaba poner distancia con la señora de Figueroa por una razón en concreto ¡Leocadia es la verdadera asesina de Jana! Manuel enmudece al escuchar esta terrible confesión mientras Curro clama que quiere matarla.