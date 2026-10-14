'La Promesa', avance del capítulo 928 del jueves 15 de octubre: Manuel descubre que Leocadia es la asesina de Jana

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este jueves 15 de octubre, Leocadia pone a María entre la espada y la pared: o se casa o pierde a Jana. Tienen que aceptar, así que pide a Samuel que agilice los trámites, ¡tienen que casarse ya! Su historia de amor ha acabado.

Ciro convence a Julieta de que el sobrecoste de manuales fue un malentendido del contable de la empresa. ¡Se ha librado por poco! Martina avisa a Adriano de que Casilda no es tan dulce como parece. Y ésta amenaza a Jacobo: o se casa con Martina o vuelve a casa con la mujer que embarazó su hermano. Por otro lado, no entiende por qué Adriano está tan en medio de Martina y él.

Tomasa sigue malmetiendo con Candela sobre Simona, pero de momento, no consigue hacer mella en la amistad de las cocineras. Leocadia sigue con sus planes de boda: propone a los testigos y pide a Máximo que hable con Samuel para buscar una fecha. Pero él se planta: no se casarán. Ha roto su compromiso. Curro confiesa a Manuel que no está en Lisboa por casualidad. Necesitaba poner distancia con la señora de Figueroa por una razón en concreto ¡Leocadia es la verdadera asesina de Jana! Manuel enmudece al escuchar esta terrible confesión mientras Curro clama que quiere matarla.

Resumen del capítulo 926 de 'La Promesa' del miércoles 14 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', , Jacobo encuentra a su madre Casilda recién llegada con Adriano, que se deshace en disculpas por su recepción. Casilda se interesa especialmente en Máximo, pero a su cena de bienvenida acude poca gente. Leocadia insiste al duque de Buenaventura, ella ha aceptado sus condiciones, es hora de que él dé el paso. Él sonríe muy poco convencido.

Ciro se tensa cuando se entera de que Manuel se ha marchado, teme que los haya descubierto. Más tarde, Julieta pregunta a Ciro por qué pagaron el doble por el manual. Curro se entera por João de que Máximo ha regalado a Ángela su palacio de Lisboa, ¿por qué no se lo ha dicho? En plena discusión ¡aparece Manuel! El heredero del marquesado está dispuesto a descubrir la verdad.

Cristóbal presiona para que se celebre la boda de María y Carlo, pero ella se niega. Cuando enfrenta a Leocadia, ésta exhibe una carta anónima: si no se casan ya, les quitarán a Janita. Tomasa confiesa a Simona que Candela está celosa por la falta de reconocimiento. Julio finge aflicción ante Teresa: intenta ganarse su favor. ¿Lo conseguirá?