'La Promesa', avance del capítulo 927 que se emitirá este miércoles 14 de octubre en RTVE: El órdago de Leocadia y la irrupción de Manuel

Después de su parón del lunes por el festivo nacional por el día de la Hispanidad, 'La Promesa' ha vuelto este martes a la programación de tarde de La 1. Lo ha hecho con un cambio de horario después de que la cadena pública haya optado por prolongar 'Directo al grano', cancelar 'Valle Salvaje' y por tanto adelantar el comienzo de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock.

En el capítulo 927 de 'La Promesa' de este miércoles 14 de octubre, Jacobo encuentra a su madre Casilda recién llegada con Adriano, que se deshace en disculpas por su recepción. Casilda se interesa especialmente en Máximo, pero a su cena de bienvenida acude poca gente. Leocadia insiste al duque de Buenaventura, ella ha aceptado sus condiciones, es hora de que él dé el paso. Él sonríe muy poco convencido.

Ciro se tensa cuando se entera de que Manuel se ha marchado, teme que los haya descubierto. Más tarde, Julieta pregunta a Ciro por qué pagaron el doble por el manual. Curro se entera por João de que Máximo ha regalado a Ángela su palacio de Lisboa, ¿por qué no se lo ha dicho? En plena discusión ¡aparece Manuel! El heredero del marquesado está dispuesto a descubrir la verdad.

Cristóbal presiona para que se celebre la boda de María y Carlo, pero ella se niega. Cuando enfrenta a Leocadia, ésta exhibe una carta anónima: si no se casan ya, les quitarán a Janita. Tomasa confiesa a Simona que Candela está celosa por la falta de reconocimiento. Julio finge aflicción ante Teresa: intenta ganarse su favor. ¿Lo conseguirá?

Resumen del capítulo 926 de 'La Promesa' del martes 13 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Ángela se muestra de piedra ante la propuesta de Curro: quedarse a vivir en Lisboa. Decide aceptar, a la espera de que Manuel llegue para ayudarle a descubrir qué le sucede a su marido. ¿Obtendrán las respuestas que están buscando?

João anuncia que ha organizado una recepción sin consultarlo y Curro y Ángela se indignan. María y Carlo acuden frente a Leocadia que exige que se casen ya. No tienen escapatoria... La señora de Figueroa acata las exigencias de Máximo a condición de casarse cuanto antes. Manuel se despide de Julieta, que piensa que está poniendo distancia por lo ocurrido entre ellos.

Jacobo trata de asumir el embarazo de Martina, pero es la certificación de su infidelidad con Adriano. A la presión de la inminente llegada de su madre, se suma ahora esta situación. Adriano tampoco está bien, teme no poder reconocer a su hijo. Enfadado con la situación, llega Casilda, madre de Jacobo, a la que recibe sin saber quién es y de malos modos.