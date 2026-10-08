'La Promesa', avance capítulo del viernes 9 de octubre en RTVE: Curro se niega a volver y una amenaza de despido

En el capítulo 924 de 'La Promesa' del viernes 9 de octubre, Ángela, preocupada, llama a Manuel desde Lisboa: Curro está muy raro y no sabe por qué. El heredero del marquesado también lo notó la última vez que vio al muchacho y pide a la joven que aguante: ¡va para allá! Manuel está dispuesto a viajar hasta Lisboa para descubrir de una vez por todas qué le ocurre a su hermano, cueste lo que cueste.

Julieta va a atacar al intruso, pero es Ciro que ha vuelto para pasar la noche con ella. Máximo advierte a Julio: o se adapta como Tomasa o lo despedirá. Pero luego habla con el resto del servicio para protegerle: dejarán de hostigar a Julio o se las verán con él. Manuel promete ayudar a María con su amor imposible a la vuelta de su viaje a Lisboa. Cuando ella se lo cuenta a Carlo, él le hace ver la realidad: ni la ayuda de Manuel salvará a Jana de las habladurías.

Julieta va a llamar para preguntar por los manuales cuando descubre a Lorenzo vigilándola. Finalmente, lo confirma: se vendieron al doble del precio. Leocadia comprende que Máximo retrasa a propósito las negociaciones porque no quiere casarse. Jacobo avisa a Martina de que su madre está a punto de llegar, y ella, superada, termina confesando la verdad: ¡está embarazada! Mientras tanto, en Lisboa, Curro hace una inesperada propuesta a Ángela: quedarse a vivir allí. El joven no puede volver a La Promesa y convivir con Leocadia. ¿Cuál será la reacción de Ángela?

Resumen del capítulo 924 de 'La Promesa' del jueves 8 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Manuel y Julieta se confiesan amor, pero deciden separarse hasta que el heredero se aclare. Julio empieza a acusar el dolor del rechazo de todos. Tomasa le pide que lo soporte, pues es una estrategia para que se delate. Finalmente ocurre: estalla una discusión feroz contra Julio, casi a golpes, y hasta tiene que intervenir Samuel.

Adriano promete a Martina hacerse cargo del bebé que espera. Cristóbal afea a Leocadia que su boda con Máximo es una transacción; pero si sigue adelante, debe hacerse valer, pues el duque no cederá. Samuel convence a María de no anunciar su relación a la ligera, quien más lo sufriría sería Jana. Ella habla con Manuel: no se casó porque está enamorada de otro hombre.

En Lisboa, Ángela se inquieta al saber que Curro se ha ido a trabajar sin decirle nada; está claro que algo le atormenta. Finalmente, el muchacho confiesa que echó a Pía del palacio. Llegan noticias de la señora Adarre a La Promesa: está buscando trabajo. Julieta, harta de la situación, pide a Lorenzo que deje de vigilarla. Pero alguien entra en su habitación de noche y ella se dispone a atacarle.