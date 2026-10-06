'La Promesa', avance capítulo del miércoles 7 de octubre en RTVE: Julieta, vigilada y la discusión de Curro y Ángela

En el capítulo 923 de 'La Promesa' del miércoles 7 de octubre, Martina confiesa a Adriano que está embarazada y, aunque el hijo es de él, casarse con Jacobo sería la única solución para proteger al bebé. Pero Adriano reitera: si se casa, es por obligación. Lorenzo vigila de cerca a Julieta, que sigue su vida tratando de asimilar lo mal que está con Manuel.

En Lisboa, João presiona a Curro para que cumpla la agenda que preparó Máximo, pero los recién casados escapan a explorar la ciudad. Aunque no todo es felicidad. Terminan discutiendo por el hermetismo de Curro, que guarda el secreto de lo que Leocadia le hizo a Jana. ¿Terminará confesando la verdad a su esposa?

La señora de Figueroa y Máximo negocian a solas los términos de su boda sin ponerse de acuerdo, y sin saber que Cristóbal escucha la conversación... El servicio sigue sin fiarse de Julio, convencido de que boicoteó el banquete. Éste se siente asediado por las indirectas y Tomasa le pide que aguante la mentira. Carlo confiesa a María Fernández que teme por Janita si Samuel y ella siguen adelante con su amor. También se lo dice al cura, que lo entiende, el escándalo siempre les acompañaría.

Resumen del capítulo 922 de 'La Promesa' del martes 6 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro y Ángela llegan al palacio de Máximo en Lisboa, ¡es absolutamente espectacular! Unos jardines inmensos, todas las paredes recubiertas de cerámica, los techos ornamentados y pintados… La Promesa no tiene nada que envidiar. Los muchachos, impresionados por la belleza del lugar, son recibidos por João, secretario del duque de Buenaventura. Este, nada más llegar, les presenta una agenda de compromisos. La luna de miel está para disfrutar, pero Ángela nota a Curro un poco raro.

En palacio, Petra renuncia como ama de llaves y se confirma que no ha saboteado el banquete para lucirse. Cristóbal arrincona a Julio, ¿ha tenido algo que ver con el sabotaje? Él lo niega. Ciro tiene que viajar para atender un fallo que no sabe solucionar y pide a Lorenzo que vigile a Julieta, porque la nota extraña. La muchacha intercepta a Manuel, sabe que desde esa noche el recuerdo de Jana ha vuelto, pero Lorenzo les interrumpe.

Samuel y María Fernández cuentan a Carlo que pelearán por su amor. Él les escucha con entereza, sabe que se aman. Alonso se despide de Manuel: se marcha unos días a Madrid. Máximo, por su parte, cuenta a Leocadia que el viaje de Alonso es idea suya. Ella le ataca, ya que sabe lo que pretende. Jacobo no quiere que Martina se sacrifique casándose con él. Pero ella insiste: lo hará. Cuando Adriano reniega, ella confiesa la bomba: ¡está embarazada!