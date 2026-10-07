'La Promesa', avance capítulo del jueves 8 de octubre en RTVE: El ataque a Julieta y noticias del paradero de Pía

En el capítulo 924 de 'La Promesa' del jueves 8 de octubre, Manuel y Julieta se confiesan amor, pero deciden separarse hasta que el heredero se aclare. Julio empieza a acusar el dolor del rechazo de todos. Tomasa le pide que lo soporte, pues es una estrategia para que se delate. Finalmente ocurre: estalla una discusión feroz contra Julio, casi a golpes, y hasta tiene que intervenir Samuel.

Adriano promete a Martina hacerse cargo del bebé que espera. Cristóbal afea a Leocadia que su boda con Máximo es una transacción; pero si sigue adelante, debe hacerse valer, pues el duque no cederá. Samuel convence a María de no anunciar su relación a la ligera, quien más lo sufriría sería Jana. Ella habla con Manuel: no se casó porque está enamorada de otro hombre.

En Lisboa, Ángela se inquieta al saber que Curro se ha ido a trabajar sin decirle nada; está claro que algo le atormenta. Finalmente, el muchacho confiesa que echó a Pía del palacio. Llegan noticias de la señora Adarre a La Promesa: está buscando trabajo. Julieta, harta de la situación, pide a Lorenzo que deje de vigilarla. Pero alguien entra en su habitación de noche y ella se dispone a atacarle.

Resumen del capítulo 924 de 'La Promesa' del miércoles 7 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', Martina confiesa a Adriano que está embarazada y, aunque el hijo es de él, casarse con Jacobo sería la única solución para proteger al bebé. Pero Adriano reitera: si se casa, es por obligación. Lorenzo vigila de cerca a Julieta, que sigue su vida tratando de asimilar lo mal que está con Manuel.

En Lisboa, João presiona a Curro para que cumpla la agenda que preparó Máximo, pero los recién casados escapan a explorar la ciudad. Aunque no todo es felicidad. Terminan discutiendo por el hermetismo de Curro, que guarda el secreto de lo que Leocadia le hizo a Jana. ¿Terminará confesando la verdad a su esposa?

La señora de Figueroa y Máximo negocian a solas los términos de su boda sin ponerse de acuerdo, y sin saber que Cristóbal escucha la conversación... El servicio sigue sin fiarse de Julio, convencido de que boicoteó el banquete. Éste se siente asediado por las indirectas y Tomasa le pide que aguante la mentira. Carlo confiesa a María Fernández que teme por Janita si Samuel y ella siguen adelante con su amor. También se lo dice al cura, que lo entiende, el escándalo siempre les acompañaría.