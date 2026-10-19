'La Promesa', avance capítulo 931 del martes 20 de octubre en TVE: La marcha de Curro y el reencuentro de Julieta y Manuel

Esta próxima semana del 19 al 23 de octubre, 'La Promesa' ofrecerá menos capítulos de los habituales pues el viernes 23 de octubre faltará a su cita diaria con la audiencia debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias como también ocurrirá con 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 de TVE emitirá este martes 20 de octubre, Carlo visita a María en su noche de boda ante el estupor de ésta, pero solo viene a comprobar si está bien. Tomasa finge que se ha peleado con Petra para atraer a las cocineras, pero su plan es enemistarlas. A la par, Julio trata de camelarse a Teresa para que le ayude a ganarse la confianza del servicio.

Curro y Ángela vuelven de Lisboa contentos, cuentan que si el viaje ha sido corto es porque Ángela debe ocuparse de sus estudios. Manuel los visitó y que está de camino. Casilda confiesa a Jacobo que quiere llevarlo de vuelta para salvar a Enrique. Él pide a Martina una respuesta definitiva: ¿se casará con él?

Curro y Manuel se reencuentran: juran ayudarse para contenerse ante Leocadia cuando la vean. El plan sigue en marcha y Curro sale tras la pista de Pía. Manuel y Julieta se reencuentran en el hangar. Y llega una reconciliación que está a punto de sellarse con un beso.

Resumen del capítulo 930 de 'La Promesa' del lunes 19 de octubre

En el último capítulo de 'La Promesa', María confiesa a Julieta que debe casarse porque si no lo hace, le quitarán a su hija. Petra deja ver a Tomasa que sabe que trama algo con las cocineras; ella no lo niega. Julieta exige a Ciro que aleje a Lorenzo de ella, y éste cumple. Además, Lorenzo asegura a Ciro que Julieta no oculta nada; Ciro recibe una llamada de una empresa y se teme lo peor, pero solo le llamaban para pagarle el primer plazo de la licencia.

Leocadia amenaza a Máximo con vengarse algún día. Casilda concluye que Martina no es la mujer que necesita Jacobo e insiste en que debe casarse con la mujer que se embarazó de su hermano. Samuel se derrumba ante Petra por la boda de María: se muestra fuerte ante ella, pero en el fondo está destrozado.

Y por fin llega la boda de María y Carlo. Se celebra en el patio, por la noche. Es una boda bonita a pesar de todo. Y llega también la noche de bodas, y con ella Carlo a la habitación de María, que lo mira con temor, preguntándose si pretende ejercer sus derechos de recién casado.