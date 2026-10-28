La organización de Eurovisión informa de los 36 países que participarán en 2027 y acuerda esta decisión sobre España y RTVE

Eurovisión ha hecho oficial este miércoles la lista de los países que, por el momento, conforman la lista de participantes de su próxima edición de 2027. A su vez, el festival ha ampliado el plazo para que RTVE dé una respuesta definitiva sobre su participación en el certamen, dando al ente público un nuevo margen hasta el mes de diciembre para determinar si España regresa a la competición o no tras su ausencia histórica en la entrega de este año.

Después de que la Unión Europea de Radiodifusión confirmase los países que este año se disputarán de nuevo el micrófono de cristal, la organización del certamen ha recordado que tanto RTVE como RTVSLO (Eslovenia) tienen aún pendiente formalizar su decisión sobre si formarán parte de la próxima edición o no. "Ante la complejidad de la cuestión, la UER ha acordado conceder a ambas radiotelevisiones hasta diciembre para confirmar su decisión", han asegurado en un comunicado.

Eurovisión amplía el plazo para que RTVE decida si España regresa o no al certamen

Sin embargo, cabe recordar que el pasado 22 de septiembre, el presidente de RTVE José Pablo López ya anunció la intención de la corporación de prolongar su retirada de Eurovisión un año más. El directivo anunció que propondría al Consejo de Administración del ente público mantener a nuestro país fuera del certamen como respuesta a los insuficientes cambios introducidos por la organización, que este año ha establecido que los países en situación de conflicto no podrán acoger el evento pese a alzarse con el primer premio.

📡 36 broadcasters will compete in the #Eurovision Song Contest 2027 in Burgas.



Canada debuts, North Macedonia returns and Czechia withdraws. Boycotters Iceland, Ireland and Netherlands won't return. Slovenia and Spain have until December to decide. pic.twitter.com/6CxeF3Udoa — ESC Discord (@ESCdiscord) October 28, 2026

Y aunque el futuro de España en el festival debe someterse aún a la decisión del órgano del gobierno de RTVE, uno de los principales requisitos que tanto nuestro país como el resto que se retiraron de la última entrega exigieron, continúa sin cumplirse. Entre la lista de los 36 países participantes se encuentra un año más Israel, cuya presencia en el certamen provocó la ausencia histórica de varias emisoras públicas en la edición de este 2026.

Canadá se suma también a Eurovisión debutando en el festival durante el próximo mes de mayo. También destaca el regreso de Macedonia del Norte a la competición, que regresa tras cuatro años de ausencia. Esta lista de confirmados supone un aumento con respecto a los participantes de 2026, que fueron 35 países, firmando el menor número de concursantes desde la implantación de las semifinales en el año 2004.

Chequia se ausenta del certamen en esta ocasión por motivos presupuestarios, comunicando que tampoco retransmitirá la próxima edición en su televisión pública. En este caso, Bulgaria ejercerá como anfitrión tras la victoria de DARA en la gran final del pasado mayo. En cuanto a las fechas que marcarán la próxima entrega, las semifinales están previstas para celebrarse los días 11 y 13 de mayo, mientras que la noche decisiva tendrá lugar el sábado 15 de mayo de 2027.

Así, Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido encabezan la lista de concursantes de Eurovisión 2027.