La nueva vida de la actriz María Garralón y el peaje de ser Julia en 'Verano Azul': "Me costó mucho remontar, no me cogían en ningún reparto"

Tras más de medio siglo de trayectoria profesional, María Garralón (73 años) continúa al pie del cañón. Acaba de estrenar en los Teatros Luchana de Madrid su nueva obra, 'Pactos y promesas', aunque siempre será recordada por interpretar al inolvidable personaje de Julia en la mítica serie 'Verano Azul'. Después la pudimos ver en otras ficciones de gran éxito en nuestro país, como 'Farmacia de Guardia' o 'Compañeros'.

La actriz se ha sincerado en una entrevista en El Mundo sobre lo que supuso para ella meterse en la piel de Julia en la serie estrenada en octubre de 1981 en La 1 de TVE, y el alto precio que pagó en su momento por trabajar en 'Verano azul'. Aunque confiesa que le "pesa más siempre lo bueno", sí que admite que profesionalmente le "costó mucho salir de ese bucle, como a Antonio Ferrandis con Chanquete. Él lo llevaba peor que yo todavía, porque es verdad que durante años yo era la chica de 'Verano azul' y no me cogían en ningún reparto. Me costó mucho remontar".

Si bien María Garralón quiere dejar claro que "Julia me ha dado tantas alegrías. Y sigo notando el cariño en la calle y en la gente. La gente en general siempre es muy cariñosa conmigo. Eso no se consigue trabajando en un banco, y que me perdonen los empleados de la banca, o dedicándose a la política. Eso sólo se consigue con este oficio y cuando tienes un personaje como aquel".

María Garralón: "Durante años tuve muchos problemas para trabajar"

María Garralón en 'Verano azul'.

A la pregunta de si llegó a odiar en algún momento a Julia, asegura que "odiarla" no es la palabra, "pero tuve una época en la que no entendía nada. Yo había trabajado en una serie que fue un éxito sin igual para Televisión Española, y ni la cadena me volvió a llamar para nada. Durante años tuve muchos problemas para trabajar. Cuando yo más lo necesitaba, porque tenía que sacar a mis dos hijos adelante. Si hasta creía que me iba a tener que dedicar a otra cosa. Pero el empeño de una y el amor por la profesión lo remonta todo".

"Después he trabajado mucho. Y fíjate tú las cosas, desde que me he jubilado, no paran de llamarme para hacer cosas", reconoce entre risas, algo que "me parece precioso". Además, María Garralón confiesa que ha "tenido mucha suerte de tener personajes muy bonitos y de trabajar con gente muy joven, que te da mucha vidilla". Aunque dice no tener "ninguna espinita profesional", sí que le hubiera gustado trabajar con algún director: "Yo siempre tengo la sensación de que alguien me descubre cada vez que hago algo. Y yo digo 'pues desde los 18 años estoy trabajando en esto. Y la de cosas que he hecho'", sentencia en la citada entrevista.

Una vida ligada a emblemáticas series de televisión

Antes de la mítica ficción de RTVE, la actriz madrileña debutó en televisión con Antonio Mercero, en una serie creada por el legendario Antonio Mingote. 'Este señor de negro', protagonizada por José Luis López Vázquez, fue su primer gran proyecto, y además unió a la actriz con Mercero, que contaría con ella para su gran papel en la siguiente serie del creador, 'Verano Azul'. 19 episodios en los que María Garralón dio vida a Julia, una mujer con las ideas muy claras. Una pintora solitaria de vacaciones en el pueblo malagueño donde transcurre la serie, y que será el pegamento de unión entre todos los personajes.

Pero como explica la actriz, le costó mucho encontrar un proyecto a la altura del creado por Antonio Mercero. De hecho, tuvo que volver el legendario creador al rescate, dándole el papel de la joven policía María de la Encarnación en la mítica 'Farmacia de Guardia'.

Y, tras acabar la ficción de Antena 3, la actriz no paró ni un solo momento, encadenando otras dos series muy recordadas de nuestra historia. Primero 'Menudo es mi padre', junto a El Fary, donde volvió a trabajar con Julián González tras 'Farmacia de Guardia'. Y justo después, dando vida durante más de cien episodios, a Rocío, la señora de la limpieza del Colegio Azcona en la serie 'Compañeros'. Quizá este sea su papel más recordado para las siguientes generaciones, y su personaje, de buen corazón, fue uno de los más queridos de la serie.

Su último gran papel en televisión ha sido el de Marisa Vidal en los últimos episodios de 'Amar es para siempre'. También encarnó un personaje episódico en la serie 'Una vida menos en Canarias'. Y actualmente también triunfa en el mundo del teatro, con su obra actual 'Pactos y promesas'.

Sus problemas de salud

Pese a que tras terminar 'Compañeros' a veterana actriz siguió trabajando, no llegó ningún proyecto de la entidad de sus anteriores series. Además, la salud se interpuso en su camino. "Desde el 2015, murieron mi madre y mi hermana, me diagnosticaron un cáncer de mama, dos carcinomas en la nariz y mi hermano se puso enfermo…". Todos estos percances no mermaron sus ganas de trabajar, pero sí que redujeron significativamente su presencia en proyectos de gran envergadura. Además de un ictus que sufrió en 2023. "Gracias a Dios no he tenido problemas con el habla, pero fue un susto tremendo".

Además, recientemente le hicieron un homenaje en la localidad malagueña de Nerja, donde se rodó 'Verano Azul', poniendo su nombre a una calle. Esta distinción, aprobada por unanimidad en el pleno municipal, reconoció la aportación de la actriz a la promoción turística y cultural del municipio malagueño.