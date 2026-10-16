Rodolfo Sancho cambia Atresmedia por RTVE. Tras protagonizar la segunda temporada de 'Entre Tierras', que llegará próximamente al prime time de Antena 3, y 'Trazos Ocultos' junto a Toni Acosta, que verá la luz próximamente en Atresplayer: el actor da el salto ahora a la cadena pública como uno de los protagonistas de 'Casper', una nueva miniserie que emitirá La 1 y que acaba de comenzar su rodaje.

TVE prepara 'Casper', un thriller policiaco que se graba en Madrid y que cuenta con Roberto Álamo ('La nena'), Rodolfo Sancho ('Entre tierras', 'Trazos ocultos'), Adriana Torrebejano ('Muertos S.L.), Alain Hernández ('Las hijas de la criada') y Cristina Alcázar ('Cuéntame cómo pasó', 'Amar es para siempre') como protagonistas del reparto.

'Casper' es una miniserie de tres episodios de 70 minutos que narra la historia real de Ángel Suárez Flores, 'Casper', un peligroso ladrón, secuestrador y líder de la organización criminal española más peligrosa de las últimas décadas.

Además de la trama puramente policial, la ficción de TVE abordará los tres mediáticos casos y las tres operaciones policiales que permitieron acabar con la carrera delictiva del atracador más buscado, y retratará también un momento muy determinado de la vida de nuestro país.

'Casper' es una idea de Joaquín Llamas ('Kraken: el libro negro de las horas'), que también la dirige, con guion de Manuel Ríos ('La huella del mal', 'Compañeros'), Mónica Martín-Grande ('Sin identidad') y Ángela Armero ('La Moderna') y producida por RTVE y Atlantia Media ('Sequía', 'Promesas de arena').

Roberto Álamo es Casper y Rodolfo Sancho, el inspector Losada

Roberto Álamo y Alain Hernández en 'Casper'

Roberto Álamo se convierte en la ficción en Casper; y su antagonista es el Inspector Pablo Losada, interpretado por Rodolfo Sancho, obsesionado en dar caza al delincuente. Junto a ellos, Adriana Torrebejarano, como la Inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de ‘Sapo’, colaborador de Casper; o Cristina Alcázar como Elvira Marcos, jefa de la Unidad policial.

En la historia real de Casper hay varias ciudades clave, como Madrid, Murcia, Yecla o Cartagena, que serán localizaciones del rodaje de la ficción junto a Canarias. Lugares donde se recrearán los centros de operaciones de Casper y su banda: desde bancos a mansiones de lujo, pasando por naves industriales, talleres de coches, puertos, impresionantes despliegues policiales... Todo con una estética de la España de finales de los noventa y la primera década del año 2000.

Así es 'Casper', la nueva serie de TVE

'Casper' narra la obsesión del Inspector Losada por detener a Ángel Suárez Flores, más conocido como “Cásper”, considerado “El Padrino” de los bajos fondos en España y líder de la organización criminal española más peligrosa de las últimas décadas.

Pese a ser detenido por el Inspector tras grandes golpes en bancos –18 millones de euros en el Banco Popular de Yecla– o el robo de obras de arte –19 cuadros en el domicilio de la empresaria Esther Koplowitz–, la justicia permite a Casper salir indemne. Pero Losada no cede en su empeño, y cuando Casper acaba perpetrando volcados de droga –sustrayendo 200 kilos de estupefacientes a otros traficantes para proceder a su comercialización– lo detiene en su domicilio y pone fin a sus 30 años de carrera delictiva.