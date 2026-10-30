La muerte de Raúl Triguero salta a RTVE, que se hace eco en 'Directo al grano' de la pérdida del rostro de 'De Viernes'

El mundo de la televisión se ha teñido de luto este 30 de octubre con la confirmación de la muerte de Raúl González Triguero, trabajador de 'De Viernes' y reconocido reportero de 'Sálvame'. El periodista, de 43 años, viajaba en el tren AVE que colisionó con el Iryo en el accidente de Urda (Toledo). Y al igual que ha hecho Ion Aramendi en 'La tarde se mueve', Marta Flich y Martín Barreiro también le han dedicado unas emotivas palabras en 'Directo al grano' en TVE.

Y es que en días como hoy la competencia entre cadenas y programas de televisión queda a un lado. Además, no hay que olvidar que 'Directo al grano' está producido por La Osa Producciones, la compañía que estuvo detrás de 'Sálvame' y que se fundó tras el cierre de La fábrica de la tele, después de la ruptura entre sus directivos y Mediaset con la cancelación del célebre formato presentado por Jorge Javier Vázquez.

Por ello, 'Directo al grano' ha querido dedicarle también un espacio al periodista de Telecinco en TVE justo después de hablar de la despedida que están realizando hoy a Fátima Báñez, quien fuera Ministra de Trabajo con Mariano Rajoy en su localidad de origen. "Hoy el dolor de la tragedia de Urda nos golpea también a nosotros. Entre las víctimas del accidente está Raúl González Triguero, periodista, amigo y compañero con el que compartimos tantos años de proyectos y de vida", ha empezado señalando Marta Flich.

"Un reportero magnífico que muchos de vosotros conoceréis, porque durante muchos años fue un rostro imprescindible de programas de Telecinco como 'Sálvame'. Y por encima de su profesionalidad era una persona luminosa a la que todos en 'Directo al grano' queríamos de corazón", ha añadido la presentadora.

"Cuesta muchísimo sacar adelante un programa así cuando la misma tragedia que debemos cubrir es la que te arrebata a alguien tan cercano. A su familia y a sus seres queridos todo nuestro amor y el abrazo más cálido de este equipo. Descansa en paz Raúl", ha añadido Martín Barreiro.

⚫Raúl Triguero, descansa en paz.



Desde el equipo del programa mandamos todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia, su marido y sus amigos.



Hasta siempre, Raúl. pic.twitter.com/qQQ8YuQQnF — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 30, 2026

La Osa Producciones también emite un comunicado de condolencia

Entre los numerosos mensajes de pésame del mundo de la televisión por la muerte de Raúl Triguero, también se ha pronunciado a través de sus redes sociales La Osa Producciones. "Hoy es un día muy triste para todos los que hemos compartido tantos años con Raúl Triguero, fallecido en el accidente de tren de Toledo. Se nos ha ido un compañero y un gran amigo al que echaremos muchísimo de menos. Mandamos todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia, su marido y sus amigos. Nuestro recuerdo y apoyo también para todas las víctimas de la tragedia y sus seres queridos. Siempre en nuestro corazón. DEP Raúl", han escrito desde la productora de 'Directo al grano'.