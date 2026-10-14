La lista de invitados de 'Cara al show' de Marc Giró hoy en La Sexta para competir contra 'El túnel' en La 1 y 'La Mesa' en Antena 3

'Cara al show' de Marc Giró afronta este miércoles 14 de octubre una nueva cita con la audiencia, y tras sumar nuevos rostros a su lista de colaboradores, el programa de La Sexta regresa con más sorpresas. El presentador se rearma esta semana con una nueva tanda de invitados para competir contra 'La Mesa' en Antena 3 y 'El Túnel', que afronta su segunda etapa en TVE con Jesús Vázquez al frente.

Su última entrega, que contó con la visita de Las Berrocal, el Mago Pop y la reincorporación de Loles León a su elenco de colaboradores, se tradujo en un 5.5% de share y 397.000 espectadores, mientras que 'La isla de las tentaciones' consiguió liderar en Telecinco con un 14% de share y 830.000 espectadores. Por otra parte, 'La Mesa' se conformó con un 11.1% de cuota de pantalla y 633.000 espectadores en Antena 3 y 'El túnel:avanza y gana' con un 10.3% de share y 785.000 seguidores.

Los Hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García y Arde Bogotá, los invitados de Marc Giró de esta semana en 'Cara al show'

¿Pero quién visita este miércoles 13 de octubre 'Cara al show' como invitado? Lo cierto es que esta semana Marc Giró contará con un despliegue de estrellas comenzando por los Hermanos Roca, que acuden al espacio de La Sexta para celebrar el 40º aniversario de El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo que cuenta con tres estrellas Michelin en la actualidad.

MAÑANA MIÉRCOLES en #caraalshow con Marc Giró:



🎂 40 años de @CanRocaCeller con los hermanos Josep, Joan y Jordi Roca ✨ @RaulArevaloZ, @joseigs_ y la actuación de @arde_bogota 🎶



📍 23:00h en laSexta pic.twitter.com/Q8ex7aouz4 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 13, 2026

Tras repasar la trayectoria del dúo de cocineros, el presentador recibirá a Raúl Arévalo, que acude al espacio para presentar su nueva seria 'El Castillo', en la cual explora una historia de explotación sexual donde da vida a El Suizo, un proxeneta que dirige una red de clubes de alterne. El actor se sincerará sobre el cambio físico radical al que tuvo que someterse para encarnar este exigente papel.

Las puertas de 'Cara al show' se abren también para José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía. El político se sienta este miércoles en el espacio de La Sexta para repasar el panorama electoral de cara a la próxima cita en las urnas del 29 de noviembre. Junto a Giró, reflexionará sobre los peligros del ascenso de la ultraderecha y la alineación de los partidos de izquierda de cara a la fecha decisiva.

Además, para poner el broche de oro a la noche, el grupo Arde Bogotá tomará el escenario del programa para interpretar 'Asidero', uno de los temas de su tercer trabajo discográfico 'Manufacturas del club de la gente sola', poniendo el tono musical a la velada y despidiendo la emisión por todo lo alto.

María Patiño, el nuevo fichaje de Marc Giró

En el horizonte de 'Cara al show' queda pendiente la visita de María Patiño, que ya ha confirmado que acudirá al espacio de La Sexta para protagonizar una entrevista junto a Marc Giró. Aunque tal y como ha podido verificar El Televisero, esa entrega aún no se ha grabado, la presentadora ha dejado entrever que su vínculo con Atresmedia no terminará con su visita puntual.

"Marc Giró me va a entrevistar y a partir de ahí habrá algún tipo de colaboración", aseguró la que fue presentadora de 'La familia de la tele' en una reciente entrevista para El País, confirmando su regreso a Atresmedia más de 15 años después del fin de '¿Dónde estás corazón?', el espacio en el que solía colaborar antes de su salto definitivo a Mediaset.