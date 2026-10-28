'La Isla de las Tentaciones' suspende el capítulo de este miércoles en Telecinco y lo sustituye por cine

Telecinco sigue alterando su programación de este miércoles ante el grave accidente ferroviario en Urda (Toledo) y ha decidido finalmente retirar también la emisión de 'La isla de las tentaciones' de su prime time después de haber comunicado previamente la cancelación de 'First Dates'.

Así, Telecinco suprimirá la emisión del dating show presentado por Carlos Sobera en access prime time y alargará la duración de 'Informativos Telecinco' con una edición especial conducida por Carlos Frangnillo en plató y Ángeles Blanco como enviada especial a la zona del incidente.

Y después, en lugar de 'La isla de las tentaciones' Telecinco ha anunciado finalmente que ofrecerá doble sesión de cine con la emisión de dos películas románticas como 'Planes de boda' a partir de las 22:30 horas y de 'Kate & Leopold' a partir de las 0:45 horas.

Tras este anuncio, desde Cuarzo Producciones, la productora del reality que conduce Sandra Barneda ha emitido un comunicado apoyando a las víctimas. "Con motivo del accidente ferroviario en Urda, Telecinco cambia esta noche su programación y se suspende la emisión de 'La isla de las tentaciones'. En Cuarzo Producciones compartimos el dolor por las víctimas y nos sumamos al apoyo a los familiares y afectados", destacan.

Con motivo del accidente ferroviario en Urda, Telecinco cambia esta noche su programación y se suspende la emisión de 'La isla de las tentaciones'.



En Cuarzo Producciones compartimos el dolor por las víctimas y nos sumamos al apoyo a los familiares y afectados. pic.twitter.com/y7kFOxiZNi — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) October 28, 2026

Estos cambios de Telecinco se suman a los que ha hecho la cadena de Mediaset durante toda la mañana y la tarde con una edición alargada de 'El programa de Ana Rosa' y el salto de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat a la tarde con un especial ocupando los huecos habituales de 'La tarde se mueve' y 'El diario de Jorge'.

Además cabe resaltar que el resto de cadenas también han alterado sus parrillas previstas para este 28 de octubre. La 1 sustituirá 'La Revuelta' y 'El túnel: avanza y gana' por un especial informativo con Pepa Bueno y Xabier Fortes desde Toledo. Por su parte, Antena 3 ofrecerá un especial de 'Antena 3 Noticias' y 'La Mesa' de Cristina Pardo y cancelará 'El Hormiguero'. Mientras que Cuatro alargará 'Horizonte' toda la noche y 'La Sexta' emitirá un especial de 'El Objetivo' en lugar de 'El Intermedio' y 'Cara al show'.

Con este movimiento, Telecinco pospone la entrega de 'La isla de las tentaciones' prevista para este miércoles al lunes 2 de noviembre con la primera hoguera mixta de la edición y una protagonista que traspasa su último límite.

Así queda la programación de Telecinco este miércoles 28 de octubre: