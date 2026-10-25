La inmediata reacción de Juanma Moreno al segundo puesto de España en Eurovisión Junior con Lucas Paulano

Este sábado, España ha vuelto a rozar la victoria en Eurovisión Junior 2026 como hiciera María Isabel hace 22 años. Finalmente, el sueño no pudo ser y Lucas Paulano se ha tenido que conformar con la segunda posición en el certamen con su canción "Cuore bello (Te quiero, te quiero), compuesta por Carlos Almazán, Dangelo Ortega y Blas Cantó tras conseguir 184 puntos después de haber sido segunda opción para los jurados profesionales (108 puntos) y tercera para el televoto (76 puntos).
Tras este segundo puesto de Lucas Paulano, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía no ha tardado en reaccionar y felicitar al jienense por su gran resultado en el festival de Eurovisión Junior. "Enorme Lucas Paulano. Segundo puesto en Eurovisión Junior con una grandísima actuación y una voz única. Toda España está orgullosa de ti", ha escrito el político.
"Un andaluz vuelve a hacer vibrar a nuestro país en el festival", ha añadido Juanma Moreno. Y es que cabe recordar que la hasta ahora única ganadora española en Eurovisión Junior también era andaluza. En su caso, María Isabel era de Ayamonte (Huelva). También Antonio José, que quedó segundo en 2005, procedía de Palma del Río (Córdoba) y Sergio García, nuestro primer representante en 2003 que también fue segundo era de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
De modo, que ser andaluz es sinónimo de éxito en Eurovisión Junior 2026. No obstante, Sandra Valero, que fue segunda también en 2023 procedía de Benetússer (Valencia). También Melani García, nuestra representante en 2019, que fue tercera también venía de Valencia, en su caso de La Eliana. Quién si era sevillana era Soleá Fernández, nuestra representante en 2020, y que también fue tercera.
También RTVE ha querido felicitar a Lucas Paulano con su propia promo nada más acabar la gran final. "Lucas, has conquistado Europa y nuestros corazones. ¡Enhorabuena!", celebra la voz en off de la cadena pública en dicho anuncio.
Oleada de aplausos a Lucas Paulano
Más allá de Juanma Moreno, las redes se han llenado de aplausos hacia Lucas Paulano por su gran trabajo en Eurovisión Junior 2026 y su brutal actuación derrochando vozarrón durante buena parte de la canción.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.