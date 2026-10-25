La inmediata reacción de Juanma Moreno al segundo puesto de España en Eurovisión Junior con Lucas Paulano

Este sábado, España ha vuelto a rozar la victoria en Eurovisión Junior 2026 como hiciera María Isabel hace 22 años. Finalmente, el sueño no pudo ser y Lucas Paulano se ha tenido que conformar con la segunda posición en el certamen con su canción "Cuore bello (Te quiero, te quiero), compuesta por Carlos Almazán, Dangelo Ortega y Blas Cantó tras conseguir 184 puntos después de haber sido segunda opción para los jurados profesionales (108 puntos) y tercera para el televoto (76 puntos).

Tras este segundo puesto de Lucas Paulano, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía no ha tardado en reaccionar y felicitar al jienense por su gran resultado en el festival de Eurovisión Junior. "Enorme Lucas Paulano. Segundo puesto en Eurovisión Junior con una grandísima actuación y una voz única. Toda España está orgullosa de ti", ha escrito el político.

"Un andaluz vuelve a hacer vibrar a nuestro país en el festival", ha añadido Juanma Moreno. Y es que cabe recordar que la hasta ahora única ganadora española en Eurovisión Junior también era andaluza. En su caso, María Isabel era de Ayamonte (Huelva). También Antonio José, que quedó segundo en 2005, procedía de Palma del Río (Córdoba) y Sergio García, nuestro primer representante en 2003 que también fue segundo era de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

De modo, que ser andaluz es sinónimo de éxito en Eurovisión Junior 2026. No obstante, Sandra Valero, que fue segunda también en 2023 procedía de Benetússer (Valencia). También Melani García, nuestra representante en 2019, que fue tercera también venía de Valencia, en su caso de La Eliana. Quién si era sevillana era Soleá Fernández, nuestra representante en 2020, y que también fue tercera.

🇪🇦 ¡Enorme @LucasPaulano!



Segundo puesto en Eurovisión Junior con una grandísima actuación y una voz única. Toda España está orgullosa de ti.



Un andaluz vuelve a hacer vibrar a nuestro país en el festival.



👏👏#JESC2026 pic.twitter.com/0BHuuZvpT3 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 24, 2026

También RTVE ha querido felicitar a Lucas Paulano con su propia promo nada más acabar la gran final. "Lucas, has conquistado Europa y nuestros corazones. ¡Enhorabuena!", celebra la voz en off de la cadena pública en dicho anuncio.

¡LUCAS, lo has hecho!



Enhorabuena, has llevado nuestra ilusión hasta lo más alto del #JESC2026 🎤



Qué orgullo, qué emoción y qué manera de hacernos latir el corazón 🫰✨ ¡Nuestra celebración también es la tuya! pic.twitter.com/IFfaL9Rnx9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 24, 2026

Oleada de aplausos a Lucas Paulano

Más allá de Juanma Moreno, las redes se han llenado de aplausos hacia Lucas Paulano por su gran trabajo en Eurovisión Junior 2026 y su brutal actuación derrochando vozarrón durante buena parte de la canción.

Esos puños y esas lágrimas de alegría ya merecen todo el trabajo.



¡Qué grande, Lucas! #JESC2026 https://t.co/dFSQdf7iNj — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) October 24, 2026

A Lucas le espera un futuro espectacular. En los concursos los que quedan segundos son los que triunfan. Tiene voz, tiene carisma, y es un orgullo que nos haya representado#JESC2026#EurovisionJunior — 𝕮𝓡𝓨 𝐒✞𝓐 𝕷 🇪🇺 (@Ladymadrid666_) October 24, 2026

#JESC2026 Cuando rtve se vuelca con su candidatura y la promueve, conseguimos un buen resultado de televoto que nos hace quedar segundos. Quién sabe, quizá el año que viene sea el nuestro.

Enhorabuena a Lucas y enhorabuena a Armenia. 🎡👻 pic.twitter.com/bzafUcN5hv — Alexis Romero🏳️‍🌈🎃 (@alexisromloz) October 24, 2026

Lucas Paulano ha quedado 2° en Eurovisión Junior, pero para todos nosotros es el indiscutible ganador! Qué voz, qué talento, qué poderío... Los años pondrán todo en su sitio, y Lucas será una estrella. Bravo! 👏🏽🇪🇦 #JESC2026 https://t.co/XBZ4RRaX3W — Anthony E. (@AnthonyElorga3) October 24, 2026

Me quedo con la preciosa actuación que ha hecho Lucas. La potencia de la nota alta, la felicidad y la pasión transmitía… ❤️#JESC2026 #EurovisionJunior pic.twitter.com/ljMbMlpHtl — lolamento✨ (@supportbiyin1) October 24, 2026

¡Qué orgullosos estamos de ti, Lucas! ✨



España 🇪🇸 consigue una segunda posición más que merecida en este #JESC2026.



Menuda interpretación, con un derroche vocal impresionante y con una canción que te atrapa desde el primer acorde.



¡Enhorabuena! ❤️ @Eurovision_TVE https://t.co/4Bc9ury5ac — Carlos Cánovas (@CarlosCanovas96) October 24, 2026

Lucas es sin duda un niño prodigio. ¡Qué actuación tan perfecta y redonda! Más que merecido su segundo puesto. ¡Enhorabuena!#JESC2026 — abero (@aberooreba0_) October 24, 2026

Perfectísimo, Lucas! ✨

Merecidísimo segundo puesto!! Llegamos a ganar otra cosa este año y me da. #JESC2026 pic.twitter.com/kslEvwR7Ko — Ana🫀 (@Ana_dmati) October 24, 2026

Enhorabuena por ese segundo puesto a Lucas y a toda la gente que ha hecho esto posible. Ha sido una pedazo de actuación; este niño tiene un futuro prometedor ❤️🎤#JESC2026 #EurovisionJunior pic.twitter.com/ljMbMlqfiT — lolamento✨ (@supportbiyin1) October 24, 2026

Lucaaaasssss!!!! Gracias por ese segundo puesto en #EurovisionJunior

Te lo mereces!!! Una voz increíble, una actuación inmensa y eres más salao que el bacalao.



Felicidades Lucas 🇪🇸🙌🏼🫶🏼 #JESC2026 — 💙 Blue Salvatore 💙 (@TheLordBlue01) October 24, 2026