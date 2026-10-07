La inmediata reacción de Andrea Ropero al enterarse del fallecimiento de Maricarmen en La Sexta: "Los desahucios también matan"

Andrea Ropero ha conectado por vía telefónica con La Sexta nada más conocer la última hora sobre Maricarmen, que ha fallecido este miércoles a los 87 años tras permanecer dos semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a raíz de su desahucio. La periodista se ha pronunciado sobre el rápido deterioro de la anciana durante las horas previas al desalojo y cómo vivió los últimos minutos junto a las cámaras de 'El Intermedio'.

"Ha sido tremendo, compañeros. Nosotros a lo largo de estos dos años la hemos visto, la hemos visitado. La visitamos en junio. Yo lo conté justo hace quince días cuando grabamos el reportaje", ha comenzado explicando la periodista de 'El Intermedio' nada más conectar con 'La Sexta Clave', haciendo referencia al contacto que han mantenido a lo largo de los años con la vecina del Retiro a raíz de su batalla legal contra Urbagestión, que finalmente derivó en su mediático desahucio documentado desde dentro por las cámaras del programa.

Andrea Ropero reacciona a la muerte de Maricarmen y habla sobre su deterioro de salud tras su desahucio: "Se había quedado sin fuerzas"

Desde entonces han pasado dos semanas, y finalmente Maricarmen ha fallecido tras iniciar un movimiento social sin precedentes. "En aquel momento ella caminaba por su casa con un andador. Ella podía coger perfectamente objetos, tenía mucha movilidad", ha explicado Andrea Ropero sobre cómo se encontraba la anciana antes de todo el desajuste emocional y físico que supuso el desalojo de su piso, el cual abandonó en ambulancia.

La emoción de @andrearopero tras conocer la muerte de Maricarmen: "Los desahucios también matan. Matan de esta manera"



La mujer de 87 años, cuyo desahucio desató las protestas y acampada por la vivienda, ha fallecido este miércoles. pic.twitter.com/hTos6MS7Z6 — laSexta (@laSextaTV) October 7, 2026

"Pero es que el día del desahucio era incapaz de levantarse, era incapaz, por ejemplo, de coger una taza de café. El desayuno se lo tuvieron que dar porque se había quedado sin fuerzas", ha asegurado la comunicadora. "Había perdido toda masa muscular en las últimas semanas a raíz de esas demandas de desahucio y porque ya sabía que muy posiblemente lo iban a ejecutar ese día", continuaba explicando en directo a sus compañeros de 'La Sexta Clave'.

"Su deterioro había sido tremendo", ha insistido. "También te digo, Joaquín, que yo en estas dos semanas he ido hablando también con ella. Os confieso que me mandaba mensajes de audios preciosos, por cierto todavía no he sido capaz de escucharlos y en esos mensajes tenía todavía una fuerza tremenda y me decía 'seguid, agradece a todo el equipo lo que habéis hecho, a todos los compañeros", ha desvelado Andrea Ropero.

Así, ha terminado lamentando el triste desenlace después de que el fondo buitre que la desahució hubiese llegado a un acuerdo para que regresase al que había sido su hogar durante más de 70 años. "Ella estaba realmente contenta de la respuesta popular y sacaba fuerzas de donde no las tenía para seguir agradeciendo y para seguir en esa lucha. Y bueno, pues lo de hoy a mí me parece tremendo y muy triste, muy triste. Y es que los desahucios matan, los desahucios matan y matan también de esta manera", ha terminado sentenciando.