La incontestable lección de El Gran Wyoming en 'El Intermedio' a los jóvenes que añoran el franquismo tras lo visto el 12 de octubre

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' haciéndose eco de las perturbadores imágenes que dejó la extensión de la celebración del Día de la Hispanidad en la Puerta del Sol. El rostro de La Sexta no ha dudado en condenar a la turba de jóvenes que se plantaron frente a los acampados por la vivienda portando símbolos bélicos, franquistas y cantando el Cara al sol.

Así, el presentador ha ofrecido una detallada reflexión sobre el extraño fenómeno que ha calado en cierto sector de la juventud de añorar un período histórico que nunca han vivido. "Se puede sentir nostalgia por muchas cosas. por una persona, por la sonrisa de un niño, por un lugar, por un color, por un aroma. Cualquier excusa es buena para mirar al infinito mientras sostienes una taza de té matcha y escuchas a Guitarricadelafuente", ha bromeado el comunicador.

El Gran Wyoming: ¿Por qué un chaval que nació cuando ya llevábamos tres décadas de democracia cree que el fascismo puede ser una alternativa muchísimo mejor?

"Aunque yo en esos casos soy más de escuchar a Georgie Dan. A ver, tiene menos sentimiento, pero me recuerda la época en la que podía menear las caderas sin acabar en urgencias", ha explicado entre risas mientras sonaba 'El Chriniguito' de fondo. "Pero hay gente que va aún más lejos y siente nostalgia no solo por cosas que ha conocido, sino por cosas que ni siquiera ha vivido en absoluto. Este fenómeno se llama anemoia y no me hagáis rimas absurdas en casa", ha continuado explicando el Gran Wyoming.

Así, se ha centrado en cómo la mayoría de manifestantes portando banderas de la dictadura eran menores de edad. "Está mucho más extendido de lo que parece, tanto que pudimos verlo ayer mismo, cuando tras el desfile del Día de la Hispanidad varios grupos de chavales muy jóvenes se desplazaron a la Puerta del Sol para intentar asaltar la acampada por una vivienda digna. Bueno, algunos de ellos llevaban mandera de Falange, otros sacaron a pasear la cruz de Borgoña, la del aguilucho...", ha señalado.

"Muchos hacían el saludo fascista, incluso unos cuantos se arrancaron a cantar el Cara al sol, en fin... Teniendo en cuenta que la mayoría no tenían ni 20 años supongo que pensarían que era un cántico a las ventajas de echarse crema solar factor 50", ha destacado entonces el Gran Wyoming, subrayando lo difíciles de procesar que resultan algunas imágenes de la jornada.

Pero el conductor de 'El Intermedio' no se ha quedado ahí en su lectura a las nuevas generaciones ultraderechistas y nostálgicas del régimen. "Como os decía, estos chavales añoran una España que ni han vivido ni han conocido, probablemente porque creen que la España de Franco era algo así como una película de cine de barrio, en la que todo eran suecas en la playa, no había problemas ni delincuencia ni migrantes. A ver, lo más dañino que te podías encontrar eran los chistes de Paco Martínez Soria", ha señalado entre risas.

"Bueno, pues si alguien les hubiera contado la historia tal y como fue sabrían que en aquella España pues había cosas que parecían más una película de terror", ha subrayado el presentador de La Sexta. "Era una España oscura de represión y miseria, en la que cientos de miles se vieron obligados a exiliarse y donde sí que había emigrantes y además eran españoles, millones que se tuvieron que ver obligados a emigrar para buscarse la vida.Otros muchos acabaron en prisión o murieron solo por oponerse a la dictadura", ha continuado explicando.

Con gesto serio, el Gran Wyoming se ha referido a la dureza de los años del régimen de Franco. "Sí, chavales, la posguerra no se parecía tanto a cine de barrio como a Los juegos del hambre, pero con poco juego, muchísima hambre", ha aseverado, señalando entonces una hipótesis sobre por qué se produce este curioso fenómeno. "Aunque en el fondo la culpa no es tanto suya porque ciertos mensajes han recibido en sus casas, en sus colegios, en los medios o en las redes", ha apuntado.

"¿Por qué un chaval que nació cuando ya llevábamos tres décadas de democracia cree que el fascismo puede ser una alternativa muchísimo mejor?", preguntaba el conductor de 'El Intermedio' verbalizando la gran cuestión que engloba el monólogo. "A ver, muchachos, os hago una recomendación: si queréis sentir nostalgia por algo que no habéis vivido mejor probad a escuchar a Georgie Dan. Vosotros que podéis bailar sin haceros luxaciones", ha sentenciado con sorna antes de arrancar el programa de este martes.