La elocuente respuesta de Rosario Mohedano sobre si será concursante en 'Supervivientes 2027' tras el paso de Rosa Benito

Rosario Mohedano se postula como concursante de 'Supervivientes 2027'. Al menos, no le ha cerrado la puerta a la propuesta que le ha lanzado Jorge Javier Vázquez durante la emisión de la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars 3' en la que la cantante ha regresado como defensora de su madre, Rosa Benito.
Tras años sin pisar un plató de Telecinco, Chayo volvía hace unas semanas en calidad de defensora de su madre en el reality protagonizado por las grandes leyendas de la historia del programa. Aunque el reencuentro con Jorge Javier no estuvo exento de tensión, debido a la guerra abierta que durante años han mantenido, poco a poco las aguas se han ido apaciguando y ahora, ambos mantienen una cordial relación.
En un momento dado de la gala de este jueves, el presentador quiso saber si la sobrina de Rocío Jurado se plantearía concursar en la próxima edición de 'Supervivientes'. Su respuesta fue cuanto menos sorprendente. "Me lo voy a pensar", se limitó a decir la cantante, dejando así la puerta abierta a una posible participación.
Minutos antes, el programa le había mostrado una conversación de Rosa Benito hablando de su deseo de recibir la visita de su hija en los Cayos Cochinos: "Me encantaría que viniera mi hija, me encantaría que Rosario viera dónde está su madre". Además, el presentador interrogó a Rosario Mohedano si estaría dispuesta a viajar rumbo a Honduras para reencontrarse con ella, algo que la artista aceptó encantada: "Yo por mi madre por supuesto que iría". Aunque, lejos de quedarse ahí, el de Badalona quiso saber si, en un futuro, la podríamos ver como concursante. Chayo no dijo ni que sí ni que no. Posiblemente todo dependerá del caché que le ofrecieran.
La inesperada contestación de Rosario Mohedano sobre si participará en 'Supervivientes 2027'
"Sinceramente, mi madre y la gente de mi familia que ha ido lo han hecho tan bien que no sé cómo lo haría yo", explicó la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito. Cabe recordar que esta última fue la ganadora de 'Supervivientes 2011', motivo por el cual ahora está concursando en la versión 'All Stars'. Pero también han pasado por los Cayos Cochinos su padre, su prima Gloria Camila y la sobrina de esta, Rocío Flores. No es de extrañar sus reservas a la hora de aceptar lanzarse desde el helicóptero.
Sin embargo, sí que aceptaría si supiera que va por un tiempo limitado: "Sí que me gustaría de repente verme en alguna situación sabiendo que tiene un final, que esto es lo que te da este programa. Verte en una situación que sabes que estás cuidada por el equipo, que no estás ahí abandonado en una isla desierta".
Además, Rosario Mohedano reconoció que no se ve preparada para participar en un programa como 'Supervivientes', donde se requieren unas condiciones específicas: "Me gustaría verme en ciertas situaciones. Si habéis visto a mi madre desquiciada, yo estaría llorando por las esquinas cada dos por tres". No obstante, asegura que se pensará la propuesta de Jorge Javier.
Durante otra de las conversaciones con sus compañeros, Rosa Benito también dejó clara su intención de abandonar la televisión una vez termine el concurso. Una decisión que, según su hija, ya lo había hablado de antemano con ella: "Estoy encantada de que tome esa decisión. Yo tengo mis motivos, pero estoy deseándolo. Lo importante es que ella tomó esa decisión". También explicó que se trata de una determinación de su madre, pero que ella respalda: "Es una decisión que la tomó ella y yo la apoyo. Y la verdad es que cuando lo pienso estoy encantada".
En la misma línea, la cantante defendió la trayectoria televisiva de su madre: "Ha hecho muchísimas cosas en televisión", pero lamentó que "por dos o tres cosas que haya hecho o dicho, desahogándose de cosas personales, se han quedado con eso". "Yo te puedo decir que pongo mucho en valor lo que ha hecho mi madre, pero creo que es una decisión muy acertada", sentenció Rosario Mohedano.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.