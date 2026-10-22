La despedida de Joaquín Prat en 'El Tiempo Justo' por la muerte de un veterano miembro en Telecinco: "No lo olvidaremos nunca"

Joaquín Prat ha despedido la emisión de 'El Tiempo Justo' correspondiente a este jueves 22 de octubre de una manera muy diferente al tener que lamentar la muerte de un miembro del equipo técnico de sonido, con una larga trayectoria en Telecinco a su espalda.

El veterano presentador de las mañanas del canal de Mediaset ha dedicado los últimos instantes de su programa para trasladar públicamente unas emotivas palabras hacia Paulino Martínez, como así se llamaba el fallecido, mientras se proyectaba su imagen en la pantalla para situar al telespectador.

"Despedimos 'El Tiempo Justo' recordando a Paulino, para nosotros era Paulino. ¡Qué grande eras Paulino!", ha exclamado Joaquín Prat, visiblemente conmovido. "Tantos años microfonando a muchos de nosotros... Ayer se fue al cielo, que es donde tiene que estar la gente buena. Y allí estará iluminando a todos con su sonrisa", ha añadido el comunicador.

Posteriormente, el periodista se ha dirigido a sus seres queridos, familia y amigos, para expresar sus condolencias y, a su vez, ha reivindicado su imborrable legado en la cadena. "Nuestro más sincero pésame a su familia. Las vivencias, los recuerdos y los momentos que nos hizo pasar no los olvidaremos nunca", ha sentenciado.

Joaquín Prat despide a Paulino

Esta pérdida se suma a las dos que también vistieron de luto a RTVE este miércoles. Tampoco fueron figuras que hicieran pantalla pero, igualmente, se convirtieron en dos grandes instituciones dentro del sector audiovisual. Hablamos del cámara Pedro Fernández Vara y del técnico de sonido Enrique Bravo Guerrero.

Ambos trabajaron durante más de 40 años en el grupo audiovisual estatal, siendo miembros de formatos tan míticos y reconocidos por el gran público como 'Al filo de lo imposible', 'Imprescindibles', 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad' o 'Agrosfera', el espacio sobre el sector primario y el turismo rural que se emite en el fin de semana.

"La familia de RTVE está de luto. Han fallecido el cámara Pedro Fernández Vara y el técnico de sonido Enrique Bravo Guerrero. Dos grandes profesionales que trabajaron durante más de 40 años en esta casa en los mejores programas y documentales como 'Al filo de lo Imposible', @Impres_TVE, 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad', @agrosfera_tve... Dos grandes compañeros que dejan un gran legado", rezó el comunicado publicado por la corporación.

"Un abrazo fuerte a sus seres queridos", añadía el texto que divulgaron los responsables de comunicación de TVE en algunos de los canales oficiales para compartir la triste noticia y manifestar su más sincero pésame a familia y amigos de "Perico" y "Kike", como así eran comúnmente conocidos en la profesión.